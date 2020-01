Τραγωδία στην ταφή του Σουλεϊμανί: Άνθρωποι ποδοπατήθηκαν. Τουλάχιστον 35 νεκροί

Μια τραγωδία σημειώθηκε στην ταφή του Κασέμ Σουλεϊμανί, πρώην διοικητή της Δύναμης Αλ Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος σκοτώθηκε την Παρασκευή σε αμερικανικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Βαγδάτη.



Άνθρωποι που βρίσκονταν στην κηδεία ποδοπατήθηκαν και «ένας αριθμός πέθανε» κατά τη διάρκεια της κηδείας του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί στη γενέτειρά του Κερμάν, σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση και όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει ότι τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και 48 έχουν τραυματισθεί στο ποδοπάτημα που προκλήθηκε κατά την διάρκεια της κηδείας του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί στην γενέτειρά του Κερμάν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Η σορός του Ιρανού στρατηγού έφτασε σήμερα στη γενέτειρά του, την πόλη Κερμάν για να ταφεί. Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε νωρίτερα σε απευθείας σύνδεση πλάνα που εικόνιζαν χιλιάδες ανθρώπους, πολλούς στα μαύρα, που είχαν κατακλύσει τους δρόμους της Κερμάν για να θρηνήσουν τον ανώτατο αξιωματικό, ο οποίος για ορισμένους αναλυτές ήταν ατύπως ο δεύτερος ισχυρότερος άνθρωπος στη χώρα.



Η διαδικασία «εκδίωξης των ΗΠΑ από την περιοχή έχει ξεκινήσει, δήλωσε απευθυνόμενος στο πλήθος ο στρατηγός Χοσεΐν Σαλαμί, διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης. «Η θέλησή μας είναι δεδομένη. Λέμε επίσης στους εχθρούς μας ότι θα πάρουμε εκδίκηση και (αν μας πλήξουν ξανά), θα βάλουμε φωτιά σε αυτά που αγαπούν», πρόσθεσε. «Και οι ίδιοι γνωρίζουν καλά σε ποια μέρη αναφέρομαι».



Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και ανώτεροι διοικητές του ιρανικού στρατού έχουν προειδοποιήσει ότι τα αντίποινα για τον φόνο του Σουλεϊμανί θα είναι αναλογικά και θα έρθουν τη στιγμή και στο μέρος που θα επιλέξει η Τεχεράνη.



«Ο μάρτυρας Κασέμ Σουλεϊμανί είναι πιο ισχυρός και ζωντανός τώρα που πέθανε» και «πιο επικίνδυνος για τον εχθρό», διαβεβαίωσε ο Σαλαμί μπροστά από το φέρετρο του στρατηγού και του δεξιού του χεριού, του ταξίαρχος Χοσεΐν Πουρτζαφαρί που ήταν εκτεθειμένα ανάμεσα σε στεφάνια στην πλατεία Αζαντί («Ελευθερία» στα περσικά) της Κερμάν.

