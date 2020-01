Πόλεμος στη Λιβύη: Οι δυνάμεις του Χαφτάρ κυκλώνουν την Σύρτη

Οι δυνάμεις του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης, στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, έχουν προωθηθεί σε θέσεις γύρω από τη Σύρτη, στην προσπάθειά τους να την θέσουν υπό τον έλεγχό τους.

Η κατάληψη της Σύρτης θα συνιστούσε σημαντική στρατηγική νίκη για τον Χάφταρ, ο οποίος από τον περασμένο Απρίλιο έχει εξαπολύσει επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας Τρίπολης, όπου εδρεύει η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση (GNA).

Η Σύρτη, στα παράλια της Μεσογείου, σχεδόν στη μέση της Λιβύης, ελέγχεται από δυνάμεις που στηρίζουν την GNA μετά την εκδίωξη του Ισλαμικού Κράτους από την πόλη, με τη βοήθεια των αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών, στα τέλη του 2016.

Ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός του Χάφταρ υποστηρίζει ότι κατέλαβε περιοχές γύρω από τη Σύρτη, συμπεριλαμβανομένης και της αεροπορικής βάσης αλ Καρνταμπίγια. «Κατευθυνόμαστε προς την καρδιά της πόλης για να ολοκληρώσουμε την απελευθέρωσή της», είπε ο Χάλεντ αλ Μαχτζούμπ, ένας εκπρόσωπος του ΛΕΣ.

Ένας κάτοικος της πόλης είπε τηλεφωνικά στο πρακτορείο Reuters: «Βλέπουμε αυτοκινητοπομπές του ΛΕΣ μέσα στην πόλη της Σύρτης (…) Ελέγχουν μεγάλο μέρος της πόλης τώρα. Επίσης, ακούμε πυρά».

Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα σχόλιο από τις δυνάμεις της GNA.

Βομβάρδισαν νεοστρατολογημένους της λιβυκής κυβέρνησης

Βίντεο που έχει αναρτηθεί στο twitter δείχνει πώς βόμβα των δυνάμεων του Καφτάρ πέφτει στο στρατόπεδο Habda όπου βρίσκονται παραταγμένοι νεοστρατολογημένοι στο πλευρό της αναγνωρισμένω διεθνώς κυβέρνησης, με αποτέλεσμα αρκετοί από αυτούς να σκοτωθούν επί τόπου.

This is the moment when an air strike in support of the warlord Khalifa Haftar kills several recruits on the military college in Hadba near the Libyan capital Tripoli. pic.twitter.com/sSc6PP0xMk