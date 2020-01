Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο πύραυλος ανατινάζει το όχημα του Σουλεϊμανί – Σκληρές εικόνες

Την στιγμή που ο πύραυλος από αμερικανικό drone ανατινάζει το όχημα στο οποίο επέβαινε ο Ιρανός υποστράτηγος Κασέμ Σουλεϊμανί κατέγραψε βίντεο από κάμερα κοντά στο σημείο της επίθεσης.

Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας μέσα από τα social media, φάινεται ο πύραυλος που εκτόξευσε το drone των ΗΠΑ την ώρα που πέφτει πάνω στο ένα από τα δύο οχήματα, δίπλα στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου της Βαγδάτης.

Το όχημα που μετέφερε τον 62χρονο Ιρανό υποστράτηγο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά την έκρηξη.

Στο μεταξύ ο ειδικός αναλυτής θεμάτων άμυνας και συνεργάτης του BBC Persia, Babak Taghvaee, ανάρτησε άλλο βίντεο, όπου φαίνονται τα συντρίμμια του οχήματος μετά την έκρηξη, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για πύραυλο αέρος - εδάφους τύπου AGM-114.

Η σορός του ιρανού στρατηγού, Κασέμ Σουλεϊμανί, βρέθηκε διαμελισμένο μετά την επίθεση και αναγνωρίστηκε από το χαρακτηριστικό δαχτυλίδι που φορούσε στο αριστερό του χέρι. Στο Διαδίκτυο έχουν ανέβει εικόνες από το διαμελισμένο πτώμα του Σουλεϊμάν.

Πώς διεξήχθη η επιχείρηση;

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση αυτή πραγματοποιήθηκε από αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροπλάνο, το οποίο έπληξε δύο οχήματα που μετέφεραν τον Σουλεϊμανί σε οδό πρόσβασης στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης.

Οι ΗΠΑ παρακολουθούσαν εδώ και μήνες από κοντά τις μετακινήσεις του στρατηγού Σουλεϊμανί και θα μπορούσαν να τον είχαν σκοτώσει πολύ νωρίτερα.

Το Πεντάγωνο εξήγησε πως ο Ιρανός «προετοίμαζε σχέδια επιθέσεων σε αμερικανούς διπλωμάτες και στρατιωτικούς στο Ιράκ και σε όλη την περιοχή».

#BREAKING: This is the moment when first AGM-114 #Hellfire air-to-surface missile launched from a #USAF MQ-9 Reaper drone hit the convoy carrying #IRGC-Quds Force commander, Qasem #Soleimani & #PMU commander, Abu-Mahdi al-Muhandis last night near #Baghdad's International Airport! https://t.co/wIrVSR1NBU pic.twitter.com/N8p2W5mBtS