Δολοφονία Σουλεϊμανί: Χιλιάδες Ιρανοί διαδηλώνουν στους δρόμους - Με αντίποινα απειλεί η Τεχεράνη

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλώνουν στην Τεχεράνη για να καταγγείλουν τα αμερικανικά «εγκλήματα», σύμφωνα με πληροφορίες δημοσιογράφου του AFP που βρίσκεται επί τόπου, μετά τον θάνατο του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί.

Μετά την μεγάλη προσευχή της Παρασκευής, πλήθος ξεχύθηκε στους κεντρικούς δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας κρατώντας πορτρέτα του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης και φωνάζοντας «Θάνατος στην Αμερική».

Iran blacked out video of protest going on. But send out video of people in a rally. Yet CNN just puts this out without question or context of what Iran had done with protesters. https://t.co/upXtxUZZqi