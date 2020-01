Αυστραλία: Χιλιάδες οι εγκλωβισμένοι από τις πυρκαγιές

Μια μεγάλης έκτασης επιχείρηση διάσωσης διεξάγεται σήμερα για χιλιάδες ανθρώπους που έχουν καταφύγει σε παραλιακές πόλεις της Αυστραλίας αφού διέφυγαν από τις πυρκαγιές που καταστρέφουν μεγάλες ζώνες της χώρας και έχουν στοιχίσει τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους μέσα σε 48 ώρες.

Πολεμικά πλοία και αεροπλάνα έχουν αναπτυχθεί για να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και να συνεισφέρουν στην εκτίμηση των καταστροφών έπειτα από μία από τις χειρότερες ημέρες από τον Σεπτέμβριο που άρχισαν οι πυρκαγιές.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως σήμερα βρέθηκαν άλλα τρία πτώματα, αυξάνοντας σε οκτώ τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από το βράδυ της Δευτέρας.

Η ανησυχία είναι μεγάλη για πολλούς ανθρώπους των οποίων η τύχη εξακολουθεί να αγνοείται ενώ πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται εκτός ελέγχου στη νοτιοανατολική Αυστραλία.

Περισσότερες από 200 κατοικίες έχουν καταστραφεί και μερικά χωριά δεν είναι πλέον παρά ερείπια που καπνίζουν.

Οι πληροφορίες που φθάνουν από πολλές τουριστικές ζώνες της νοτιοανατολικής Αυστραλίας κάνουν λόγο για χιλιάδες παραθεριστές και ντόπιους που πέρασαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στριμωγμένοι στην άκρη της θάλασσας, αποκλεισμένοι από τις φλόγες. Οι πυρκαγιές προκάλεσαν πολυάριθμες διακοπές της ηλεκτροδότησης, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και του Ίντερνετ.

Χαρά μικρής διάρκειας

Οι πυροσβέστες δυσκολεύθηκαν πολύ να διασώσουν ανθρώπους σε απομονωμένες ζώνες: «Δεν μπορέσαμε να έχουμε οδική ούτε αεροπορική πρόσβαση σε ορισμένα μέρη, είναι υπερβολικά επικίνδυνο και δεν μπορούμε να φθάσουμε εκεί ούτε οι άνθρωποι μπορούν να φύγουν απ' αυτές τις ζώνες», δήλωσε ο επικεφαλής των πυροσβεστών της Πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας Σέιν Φιτζσίμονς.

Οι στρατιωτικοί εκφράζουν φόβους πως μπορεί να χρειαστούν ημέρες για να φθάσουν σε ορισμένες πολύ απομονωμένες περιοχές.

Μια καλή είδηση ήρθε ωστόσο από την παραλιακή τουριστική πόλη Μαλακούτα, όπου 4.000 άνθρωποι, που ήταν αποκλεισμένοι στην παραλία και προστατεύονταν από πυροσβεστικά οχήματα, κατέστη δυνατόν να διασωθούν χωρίς να υπάρξουν θύματα.

«Ο κόσμος επευφημούσε τους πυροσβέστες στο τέλος της επιχείρησης αυτής», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC ο Άντριου Κρισπ, επικεφαλής της υπηρεσίας διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης της Πολιτείας της Βικτόρια.

Οι αρχές προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο η Μαλακούτα να παραμείνει για εβδομάδες αποκομμένη από τον κόσμο. Έχουν αρχίσει ρίψεις τροφίμων και ένα πλοίο φορτωμένο με τρόφιμα για δύο εβδομάδες πρόκειται να φθάσει εκεί σήμερα.

Διασώστες εξέτασαν τους τραυματίες και απομάκρυναν αυτούς που είχαν ανάγκη επιπλέον φροντίδας μεταφέροντάς τους σ' ένα πλωτό ιατρικό κέντρο με 25 κλίνες στα ανοικτά της ακτής.

Ωστόσο η χαρά ήταν μικρής διάρκειας για πολυάριθμους κατοίκους των περιχώρων, οι οποίοι βρήκαν τα σπίτια τους εντελώς κατεστραμμένα.

«Καταστροφή για όλους»

Ο Γκάρι Χίντον, ένας κάτοικος της πόλης Κομπάργκο στη Νέα Νότια Ουαλία, κατάφερε να διαφύγει από τις φλόγες χθες, Τρίτη, το πρωί.

Στη συνέχεια επέστρεψε στην πληγείσα πόλη για να διαπιστώσει πως το σπίτι του πατέρα του είναι σε μεγάλο μέρος άθικτο, αλλά πολυάριθμα κτίρια έχουν καταστραφεί από τις φλότες.

«Είναι καταστροφή για όλους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Λιγότερο ακραίες θερμοκρασίες και λιγότερο ισχυροί άνεμοι προσέφεραν σήμερα μια ανάπαυλα στους πυροσβέστες, όμως από το Σάββατο οι συνθήκες αναμένεται να ευνοήσουν και πάλι την προέλαση των πυρκαγιών.

«Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα είναι τουλάχιστον εξίσου κακές με χθες», δήλωσε η Γκλάντις Μπερετζικλιάν, πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Οι αρχές εκφράζουν επίσης ανησυχίες μετά το ξέσπασμα χθες, Τρίτη, νέων πυρκαγιών σε ορεινές περιοχές.

«Πολλοί άνθρωποι παραθερίζουν σ' αυτές τις ζώνες», δήλωσε ο Άντριου Κρισπ. «Θα κάνουμε τις πυρκαγιές αυτές προτεραιότητά μας και θα τους επιτεθούμε όσο πιο δυνατά μπορούμε».

Συνολικά έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 17 άνθρωποι και περισσότερες από 1.000 κατοικίες έχουν καταστραφεί από την αρχή της περιόδου των πυρκαγιών τον Σεπτέμβριο. Περίπου 55 εκατομμύρια στρέμματα έχουν καεί, δηλαδή έκταση μεγαλύτερη από τη Δανία ή την Ολλανδία.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν πως ο καπνός, που προκαλείται από τις τελευταίες πυρκαγιές, διέσχισε τη θάλασσα της Τασμανίας και έχει φθάσει στη Νέα Ζηλανδία.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σκοτ Μόρισον δέχεται πολλές επικρίσεις. Ο πρωθυπουργός έφυγε για διακοπές στη Χαβάη τον Δεκέμβριο, την ώρα που η κρίση των πυρκαγιών κορυφωνόταν.

Ο Μόρισον επανέλαβε επίσης την υποστήριξή του στην κερδοφόρα, αλλά πολύ ρυπογόνα αυστραλιανή βιομηχανία του άνθρακα, ενώ η άνοδος της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας στον πλανήτη θεωρείται πως εξηγεί γιατί η φετινή περίοδος των πυρκαγιών είναι σφοδρότερη παρά ποτέ άλλοτε.

Absolute devastation in Cobargo. Many thought their homes would be ok. @10NewsFirstSyd pic.twitter.com/EuryrloyK8

Here it is. Our family home. Burnt to the ground. Photos taken by our neighbour. We are devastated. Just one of the many, many homes lost in Batemans Bay and Mogo. #NSWfires pic.twitter.com/ob5Ub3YZMr