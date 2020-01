Το θαύμα της Πρωτοχρονιάς: 16χρονος ορειβάτης έπεσε από ύψος 152 μέτρων και σώθηκε

Ένας 16χρονος ορειβάτης σώθηκε μυστηριωδώς, σπάζοντας μόνο ένα πόδι έπειτα από πτώση από ύψος 152 μέτρων στο όρος Mount Hood στο Όρεγκον.

Σύμφωνα με το CNN, ο Gurbaz Singh ταξίδεψε από τον Καναδά για να ανέβει στην υψηλότερη κορυφή του βουνού μαζί με μια ομάδα φίλων. Μάλιστα θα ήταν η 90η ανάβασή του.

Το πρωί της Δευτέρας ο 16χρονος έχασε την ισορροπία του ενώ έκανε ανάβαση προς το τμήμα του Pearly Gates και έπεσε από ύψος 152 μέτρων στο τμήμα με το όνομα Devil's Kitchen.

"Νόμιζε ότι θα σταματούσε η πτώση του σε κάποιο σημείο και προσπαθούσε με το τσεκούρι του να γραπωθεί σε κάποιο σημείο αλλά δεν μπορούσε γιατί έπεφτε με μεγάλη ταχύτητα" δήλωσε ο πατέρας του, Rishamdeep Singh.

Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν τον 16χρονο, σταθεροποίησαν το σπασμένο του πόδι και τον κατέβασαν από το χιονισμένο βουνό.

Το συγκεκριμένο βουνό είναι δημοφιλές στους ορειβάτες, και περίπου 10.000 άτομα το ανεβαίνουν κάθε χρονιά.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και αναρρώνει.

"Είναι καλά, μιλάει με τους φίλους και την οικογένεια" ανέφερε ο πατέρας του.

Μόλις αναρρώσει πλήρως ο πατέρας μαζί με τον γιο του σκοπεύουν να προσπαθήσουν ξανά να κατακτήσουν τη συγκεκριμένη κορυφή μαζί.

MORE INFO: The 16-year-old climber fell from the Pearly Gates area of Mt. Hood (just below the final push to the summit) down to the Devil’s Kitchen.



(Map courtesy https://t.co/cwG946DJlQ ) pic.twitter.com/nXM6HQWyrd