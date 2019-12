ΗΠΑ: Απολύονται εκπαιδευόμενοι φρουροί φυλακών εξαιτίας ομαδικού ναζιστικού χαιρετισμού

Περίπου τριάντα εκπαιδευόμενοι φρουροί φυλακών στη Δυτική Βιρτζίνια θα απολυθούν διότι ύψωσαν τα χέρια στον ναζιστικό χαιρετισμό, ποζάροντας για μια ομαδική φωτογραφία της τάξης τους, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Πολιτείας αυτής των ανατολικών ΗΠΑ.

Οκυβερνήτης Τζιμ Τζάστις διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ότι θα εφαρμόσει «όλες τις συστάσεις» εσωτερικής έκθεσης που εισηγείται την απόλυση ή την απόταξη των πρωταγωνιστών.

«Όπως είπα εξαρχής (...) αυτού του είδους η διαγωγή δεν θα γίνει ανεκτή σε καμία κυβερνητική υπηρεσία όσο βρίσκομαι στο αξίωμα», πρόσθεσε ο κυβερνήτης.

Η επίμαχη φωτογραφία, που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των υποψηφίων φρουρών φυλακών, πριν από αρκετές εβδομάδες, δημοσιεύθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου σε αμερικανικά ΜΜΕ.

Εικονίζει περίπου τριάντα εκπαιδευόμενους φρουρούς με στολή καθώς κάνουν τον ναζιστικό χαιρετισμό, με λεζάντα «Χάιλ Μπερντ». Πρόκειται για το επώνυμο της εκπαιδεύτριάς τους, της Κάσι Μπερντ.

Σύμφωνα με την εσωτερική έκθεση που συντάχθηκε από το πολιτειακό υπουργείο Στρατιωτικών Υποθέσεων και Δημόσιας Ασφάλειας, στέλεχος της υπηρεσίας σωφρονιστικών καταστημάτων εξέφρασε αμέσως τις ενστάσεις του στην Μπερντ όταν είδε τη φωτογραφία.

«Δεν υπάρχει τίποτα κακό σε αυτήν, υπάρχει κόσμος απ’ όλες τις φυλές και τις κοινωνικές ομάδες σε αυτή τη φωτογραφία και οι πάντες συμμετέχουν», είχε απαντήσει η εκπαιδεύτρια, εξηγώντας πως οι υποψήφιοι φρουροί έκαναν τη χειρονομία «αστειευόμενοι», επειδή ήταν «σκληρή σαν τον Χίτλερ» στην εκπαίδευσή τους.

Η εσωτερική έκθεση συμπέρανε ότι η χειρονομία οφειλόταν είτε σε ορισμένες περιπτώσεις σε «άγνοια» είτε σε «τρομακτική έλλειψη κρίσης», πάντως στο κείμενο προστίθεται πως η φωτογραφία «σπίλωσε τη φήμη» της διεύθυνσης σωφρονιστικών καταστημάτων διότι είναι «το ακριβώς αντίθετο των αξιών» που προασπίζεται.

Το υπουργείο Στρατιωτικών Υποθέσεων και Δημόσιας Ασφάλειας συνέστησε στον κυβερνήτη να απολύσει όλους τους εμπλεκόμενους εκπαιδευόμενους φρουρούς, καθώς κι έναν αξιωματικό που δεν ανέφερε τη φωτογραφία στην ιεραρχία. Δύο εκπαιδευτές ήδη αποτάχθηκαν.

Το 2018, προκάλεσε σκάνδαλο στις ΗΠΑ η δημοσιοποίηση φωτογραφίας μαθητών λυκείου καθώς ύψωναν τα χέρια στον ναζιστικό χαιρετισμό κατά τη διάρκεια γιορτής.

Το βράδυ του Σαββάτου, ένας άνδρας που σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας ήταν οπαδός του Χίτλερ διέπραξε επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια εβραϊκής θρησκευτικής γιορτής στο σπίτι ραβίνου κοντά στη Νέα Υόρκη. Η επίθεση ώθησε τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώσει πως πρέπει να «εξαλειφθεί» η «μάστιγα του αντισημιτισμού».

