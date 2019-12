Τραγωδία στη Χαβάη με συντριβή ελικοπτέρου - Ανασύρθηκαν οι σοροί 6 επιβατών

Ομάδες έρευνας και διάσωσης ανέσυραν έξι σορούς στο σημείο συντριβής ενός ελικοπτέρου στη νήσο Καουάι της Χαβάης, χωρίς να βρουν κανένα ίχνος επιζώντων, ανέφεραν αξιωματούχοι της αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

Ηανακοίνωση έγινε σε μια συνέντευξη Τύπου σχεδόν 24 ώρες μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου σε μια απομονωμένη, δύσβατη περιοχή.

Το ελικόπτερο που διαχειριζόταν το τουριστικό πρακτορείο Safari, είχε καθυστερήσει να επιστρέψει την Πέμπτη από μια περιήγηση στην ακτή Να Πάλι. Η ακτή είναι μεταξύ των πλέον δημοφιλών προορισμών στο Καουάι, με τους τουρίστες να την επισκέπτονται με εναέρια και πλωτά μέσα. Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου βρέθηκαν στην περιοχή του εθνικού δρυμού Κόκε, κοντά στο Φαράγγι Γουάιμεα, στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού.

Σύμφωνα με το δηλωτικό της πτήσης, στο ελικόπτερο επέβαιναν έξι άτομα, εκ των οποίων δύο παιδιά, και ένας πιλότος, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας της κομητείας του Καουάι, ο Σόλομον Κανόχο.

Οι ταυτότητες των νεκρών δεν δημοσιοποιήθηκαν μέχρι να ειδοποιηθούν οι κοντινότεροι συγγενείς των θυμάτων, ανέφεραν οι αρχές.

"Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την τραγωδία...", τόνισε ο δήμαρχος Ντέρεκ Καγουακάμι σε ανακοίνωσή του. "Οι σκέψεις και οι προσευχές μας βρίσκονται στις οικογένειες και στα αγαπημένα πρόσωπα των θυμάτων σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή".

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Καουάι διέκοψε τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης αργά χθες απόγευμα λόγω της ομίχλης και της κακής ορατότητας στην περιοχή και σχεδιάζει την επανέναρξη των ερευνών σήμερα τα ξημερώματα, τόνισε ο Κανόχο, συμπληρώνοντας πως "δεν υπάρχουν ενδείξεις για επιζώντες".

Ενώ οι αιτίες του αεροπορικού δυστηχήματος δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, ο Κανόχο είπε ότι στην περιοχή όπου έπεσε το ελικόπτερο επικρατούσαν "ιδιαίτερα κακές καιρικές συνθήκες".

