Λιβύη: Έξω από την Τρίπολη οι δυνάμεις του Χάφταρ - Έτοιμη να στείλει στρατό η Τουρκία

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στη Λιβύη μετά την χθεσινή ανακοίνωση των δυνάμεων του Στρατάρχη Χάφταρ ότι τα στρατεύματά τους βρίσκονται λίγο έξω από την πρωτεύουσα Τρίπολη, η οποία ελέγχεται από τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας.



Παράλληλα, επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες που ήθελαν την κυβέρνηση της Λιβύης να έχει ήδη αποστείλει επίσημο αίτημα στην Τουρκία για στρατιωτική βοήθεια με εκπρόσωπο του Ερντογάν να ανακοινώνει ότι «η Άγκυρα θα ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημα».



Την ίδια ώρα, οι φήμες ότι ο πρόεδρος της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης, Φαγιέζ αλ Σαράζ, έχει εγκαταλείψει την Τρίπολη οργιάζουν, αναφέροντας ότι βρίσκεται στο Λονδίνο.



Από την άλλη, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με τις ενδιαφερόμενες δυνάμεις να βρίσκονται συνεχώς σε επικοινωνία μεταξύ τους. Χθες, Παρασκευή, ο Πρόεδρος της Αιγύπτου είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους Ντόναλντ Τραμπ, Βαλντιμίρ Πούτιν και Τζουζέπε Κόντε ενώ ο Ρώσος Πρόεδρος μίλησε με τον Ιταλό Πρωθυπουργό. Λίγο αργότερα, συζήτησε στο Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας την κατάσταση που διαμορφώνεται στη Λιβύη.

Exclusive footage: The Libyan National Army (LNA) takes control over “the most important roads” leading up to the center of the capital Tripoli. https://t.co/4T1KU43nrz pic.twitter.com/c4mCFNGJ3v