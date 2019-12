Λιβύη: Οι δυνάμεις του Χαφτάρ πλησιάζουν στην Τρίπολη - Κατέλαβαν θέσεις κλειδιά. Στέλνει στρατό ο Ερτογάν

Οι δυνάμεις των οποίων ηγείται ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ γνωστοποίησαν την Παρασκευή ότι πλησιάζουν όλο και περισσότερο στο κέντρο της πρωτεύουσας Τρίπολης, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της αντίπαλης κυβέρνησης, που έχει αναγνωρίσει ο ΟΗΕ.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Χάφταρ, ο επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA), ανακοίνωσε μια νέα «αποφασιστική» μάχη για την Τρίπολη.

Τον Απρίλιο, είχε δώσει εντολή για μια επίθεση με στόχο την κατάληψη της πόλης από την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (GNA), όμως η εκστρατεία αυτή δεν καρποφόρησε.

Σήμερα, το κέντρο ενημέρωσης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού ανέφερε ότι οι δυνάμεις του Χάφταρ κατέλαβαν θέσεις κλειδιά στα νότια περίχωρα της Τρίπολης περιλαμβανομένου του διεθνούς αεροδρομίου της πόλης, που δεν λειτουργεί από το 2014 και ενός στρατοπέδου.

Οι δυνάμεις του LNA πήραν, επίσης, τον έλεγχο του δρόμου του αεροδρομίου, αφού ανάγκασαν σε οπισθοχώρηση τους πολιτοφύλακες που στηρίζουν την Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, πρόσθεσε το κέντρο στη σελίδα του στο Facebook, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Προς το παρόν, η κυβέρνηση της Τρίπολης δεν έχει σχολιάσει σχετικά.

Βάσει της προόδου που ισχυρίζονται ότι έχουν καταγράψει, οι δυνάμεις του Χάφταρ βρίσκονται σε απόσταση περίπου 10 χλμ από το κέντρο της Τρίπολης.

Δείτε την ανάρτηση του LibyaReview

Οι στρατιώτες του LNA περιπολούν τις συνοικίες "Hai Al-Zuhour" & Salah Al-Deen "στην πρωτεύουσα της Λιβύης Τρίπολη.

The Libyan people celebrating their army librations of their steers.

Let the #GNA see whom the people want .

Let #Turky see whom they are “saving”

