Ο Μπόρις Τζόνσον απαγγέλλει Ιλιάδα και το τουίτερ «παίρνει φωτιά»

Ένα βίντεο με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου να απαγγέλει στίχους της Ιλιάδας, ξέθαψαν πρόσφατα οι χρήστες του διαδικτύου.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον είναι γνωστό ότι έχει σπουδάσει κλασική φιλολογία και έχει ιδιαίτερη αδυναμία στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Την αγάπη του αυτή μάλιστα, την εκφράζει με κάθε ευκαιρία.

Αυτό έκανε και σε ένα βίντεο που εντόπισαν χρήστες του διαδικτύου πριν από λίγο καιρό και απεικονίζει τον Τζόνσον όταν ακόμα ήταν δήμαρχος του Λονδίνου να απαγγέλει στίχους της Ιλιάδας απ’έξω.

Θέση στο ζήτημα πήραν και Έλληνες χρήστες του Twitter που λένε πως δεν κατάλαβαν «γρι» από αυτά που λέει.

As a native Greek speaker who studied ancient Greek, the Iliad and Odyssey (and other ancient Greek texts/plays) over 4 years at high school (part of the compulsory curriculum in Greek state schools) I can confirm I understood absolutely nothing of what he is saying. https://t.co/E4Yxrp4nCn