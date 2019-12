Αυστραλία πυρκαγιές: Καγκουρό βούτηξε στην πισίνα για να δροσιστεί

Καγκουρό εντοπίστηκε σε πισίνα σε αυλή σπιτιού σε περιοχή της Αυστραλίας που μαίνονται οι πυρκαγιές.

Η άγρια πανίδα και χλωρίδα της Αυστραλίας έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από τις πυρκαγιές, οι οποίες έχουν καταστρέψει περισσότερα από 30 εκατομμύρια στρέμματα εκτάσεων χαμηλής βλάστησης και έχουν στοιχίσει τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Με τις θερμοκρασίες στη χώρα να φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο αναμένεται να επιδεινώσει την κατάσταση όσον αφορά τις πυρκαγιές, οι υπεύθυνοι καταφυγίων ζώων και οι οργανώσεις διάσωσης αντιμετωπίζουν το δίλημμα: να προχωρήσουν στην εκκένωση των περιοχών που απειλούνται ή να διακινδυνεύσουν να παραμείνουν και να προσπαθήσουν να προστατεύσουν εκεί τα ζώα.

Ορισμένοι πληθυσμοί κοάλα και νυχτερίδων του είδους "ιπτάμενων αλεπούδων" (ή πτερόποδες) έχουν αφανιστεί, την ώρα που καγκουρό, κοάλα και έχιδνες εντοπίζονται να αναζητούν καταφύγιο σε αστικές περιοχές.

Μολονότι δεν ανήκουν σε ένα είδος που να είναι γνωστό για τις κολυμβητικές του ικανότητες, καγκουρό ψάχνουν για μέρη με νερό, συνήθως στην φύση, εξαιτίας της υπερβολικής ζέστης.

Ωστόσο μια οικογένεια στην περιοχή Χάντερ της Νέας Νότιας Ουαλίας βιντεοσκόπησε ένα καγκουρό που είχε βουτήξει στην πισίνα τους το Σαββατοκύριακο την ώρα που η θερμοκρασία έφτανε τους 42 βαθμούς Κελσίου.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την προστασία σπιτιών στην πολιτεία Νότια Αυστραλία, ομάδα πυροσβεστών διέσωσε κοάλα που βρίσκονταν σε δέντρα.

Στην Νέα Νότια Ουαλία, περιβαλλοντική οργάνωση υπολόγισε σε περισσότερα από 2.000 τα κοάλα που αφανίστηκαν όταν κάηκε το ένα τρίτο του φυσικού τους περιβάλλοντος.

Την ίδια ώρα καταφύγιο άγριας ζωής βόρεια του Σίδνεϊ απομάκρυνε τα περίπου 300 ζώα του την ώρα που πλησίαζαν οι φλόγες.

"Αποφασίσαμε να τα απομακρύνουμε και ήταν τυχερά γιατί γλίτωσαν από τις φλόγες", δήλωσε ο Τάσιν Μπάρναρντ, ο διευθυντής επιχειρήσεων στο Walkabout Wildlife Park.

Μολονότι δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία, ενδέχεται εκατομμύρια ζώα να έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον Μπάρναρντ.

"Άλλα καταφύγια ζώων αποφάσισαν να μην απομακρύνουν τα ζώα που έχουν και απλώς να κάνουν ό,τι μπορούν για να τα προστατεύσουν και αυτό είναι κάτι που καταλαβαίνω επίσης, γιατί (η απομάκρυνση των ζώων) είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο να γίνει", κατέληξε ο ίδιος.

