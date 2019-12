Προκλητικός Ερτογάν: Η Ελλάδα θέλει να μας αποκλείσει από τις θάλασσες

Συνεχίζει στην ίδια σκληρή γραμμή ο τούρκος πρόεδρος. Κατηγορεί την Ελλάδα πως προσπαθεί μαζί με τους συμμάχους της να μπλοκάρει την Τουρκία από τις θάλασσες, όπως ισχυρίζεται και λέει ότι η χώρα του θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση.

Η Ελλάδα και οι σύμμαχοί της προσπαθούν να μπλοκάρουν την πρόσβαση της Τουρκίας σε όλες τις θάλασσες, αλλά η Τουρκία θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση στον EastMed μέσω πρωτοβουλιών όπως η Συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες με τη Λιβύη και την ΤΔΒΚ», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του κατά την καθέλκυση δύο τουρκικών υποβρυχίων από το ναυπηγείο Γκιολτζούκ. Δήλωσε επίσης:

Η Τουρκία «σίγουρα» δεν αλλάζει τις πολιτικές της στη Συρία, τη Λιβύη. Και συνέχισε μιλώντας για αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στη Τρίπολη:

Η Τουρκία θα μπορούσε να αυξήσει το επίπεδο στρατιωτικής υποστήριξης για τα αναγνωρισμένα από τον ΟΗΕ ηγέτες της Λιβύης με εναέρια, ναυτική και επίγειες εγκαταστάσεις, εφόσον απαιτείται.

Αναλυτικά όσα είπε ο τούρκος πρόεδρος

Η Τουρκία θα αυξήσει τη στρατιωτική στήριξή της στην διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης, εάν χρειαστεί, και θα αξιολογήσει τις επιλογές εδάφους, αέρα και θαλάσσης, δήλωσε την Κυριακή ο Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, αφού οι δύο υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας τον προηγούμενο μήνα .

Η Τουρκία υποστηρίζει την κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας (GNA) του Fayez al-Serraj στη Λιβύη, η οποία έχει διαιρεθεί από συγκρουσιακές συγκρούσεις από το 2011 και έχει ήδη αποστείλει στρατιωτικές προμήθειες στο GNA, παρά το εμπάργκο όπλων των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με έκθεση των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ από το Reuters τον περασμένο μήνα.

Η Τουρκία δήλωσε επίσης ότι θα μπορούσε να αναπτύξει στρατεύματα στη Λιβύη αν το GNA υποβάλει ένα τέτοιο αίτημα. Το GNA αγωνίζεται για μια επί μακρόν επίθεση από τις δυνάμεις του Khalifa Haftar που βρίσκονται στα ανατολικά της χώρας. Οι δυνάμεις του Haftar έχουν λάβει υποστήριξη από τη Ρωσία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Μιλώντας στη βόρεια επαρχία Kocaeli, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία είχε πρόσφατα δώσει πολύ σοβαρή υποστήριξη στο GNA, προσθέτοντας ότι η Λιβύη ήταν χώρα στην οποία η Τουρκία θα υποστήριζε "με τη ζωή της".

"Υποστηρίζουν έναν παράνομο πολέμαρχο, ο οποίος είναι το πιόνι ορισμένων εθνών, αντί της κυβέρνησης που έχει αναγνωριστεί από το Ηνωμένο Βασίλειο", ανέφερε ο Ερντογάν, σε μια προφανή αναφορά στο Haftar και στις χώρες που τον υποστηρίζουν.

"Εάν είναι απαραίτητο, θα αυξήσουμε τη στρατιωτική πτυχή της υποστήριξής μας στη Λιβύη και θα αξιολογήσουμε όλες τις επιλογές μας, από το έδαφος, τον αέρα και τη θάλασσα", δήλωσε.

Μιλώντας ενώπιον του Ερντογάν, ο υπουργός Άμυνας Χούλουζι Ακάρ δήλωσε ότι η Τουρκία θα σταθεί δίπλα στην κυβέρνηση της Λιβύης μέχρις ότου εγκατασταθούν στη χώρα ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια.

