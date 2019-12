Αγγλία: Ισχυρή έκρηξη σε αυτοκίνητο - Ο οδηγός ψέκασε με σπρέι και άναψε τσιγάρο

Ένας οδηγός κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του όταν ψέκασε αποσμητικό μέσα στο αυτοκίνητό του, στη συνέχεια άναψε τσιγάρο και ακολούθησε έκρηξη, αναφέρει σήμερα στην ιστοσελίδα του το BBC.

Οι πυροσβέστες, που έσπευσαν επί τόπου, είπαν ότι ο οδηγός χρησιμοποίησε «υπερβολική» ποσότητα αποσμητικού σπρέι αεροζόλ προτού προκληθεί σπινθήρας.

Το αέριο από το σπρέι ανεφλέγη με αποτέλεσμα να ανατιναχθεί το παρμπρίζ και τα παράθυρα του αυτοκινήτου και να υποχωρήσουν οι πόρτες του, αλλά ο οδηγός γλίτωσε με ελαφρά τραύματα.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το περιστατικό που σημειώθηκε το Σάββατο στο Χάλιφαξ «θα μπορούσε να είναι χειρότερο» και προειδοποίησε τους καταναλωτές να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή ώστε έσπασαν τα τζάμια σε γειτονικές επιχειρήσεις.

Ο δρόμος όπου σημειώθηκε η έκρηξη αποκλείστηκε ενώ διενεργείται έρευνα από την αστυνομία και την πυροσβεστική.

'We watched his windscreen and window glass fall from the sky' https://t.co/OV54cKwckr