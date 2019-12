Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας γύρισε την πλάτη στην Ελλάδα - Να τα βγάλει πέρα μόνη της με την Τουρκία

Ολοι οι ηγέτες μίλησαν πολύ, πολύ πιο ήπια για την Τουρκία χθες βράδυ» δήλωσε ο Μπόικο Μπορίσοφ και πρόσθεσε: «Όλοι παρατηρούν ότι η Τουρκία έχει πολύ σημαντική γεωστρατηγική θέση, ουδείς μιλάει πλέον για εμπάργκο στην πώληση όπλων προς την Τουρκία αλλά το αντίθετο»

Με κυνισμό, σχεδόν σαν να ομιλεί ως εκπρόσωπος της Τουρκίας, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ εμφανίστηκε το πρωί της Παρασκευής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών ασκώντας κριτική στην απόφαση λεκτικής καταδίκης που έλαβαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες -δηλαδή και ο ίδιος ο Βούλγαρος πρωθυπουργός- για την απειλητική προς την Ελλάδα συμφωνία Άγκυρας-Τρίπολης.

«Ολοι οι ηγέτες μίλησαν πολύ, πολύ πιο ήπια για την Τουρκία χθες βράδυ» δήλωσε ο Μπόικο Μπορίσοφ προσερχόμενος για τη δεύτερη ημέρα των εργασιών στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής και πρόσθεσε: «Όλοι παρατηρούν ότι η συμφωνία (για τους πρόσφυγες) θα έπρεπε να συνεχιστεί, όλοι παρατηρούν ότι η Τουρκία έχει μια πολύ σημαντική γεωστρατηγική θέση».

Και συνέχισε ο Βούλγαρος πρωθυπουργός: «Ουδείς μιλάει πλέον για κυρώσεις στις εξαγωγές όπλων προς την Τουρκία, αλλά το αντίθετο, επειδή όταν επιβάλλονται κυρώσεις η Τουρκία δεν σταματά αλλά στρέφεται στη Ρωσία για να εξοπλιστεί».

Το παραλήρημα του Μπόικο Μπορίσοφ συνεχίστηκε με τον ισχυρισμό ότι μετέφερε στην ελληνική κυβέρνηση την άποψή του ότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να περιμένει βοήθεια από τους Ευρωπαίους!

«Είπα στους Έλληνες συνεργάτες μου να βρουν τρόπους να βοηθήσουν τους εαυτούς τους μόνοι τους» ήταν η φράση του Μπόικο Μπορίσοφ που κατέληξε: «Επειδή τους στηρίζουμε με όλους τους τρόπους όμως τώρα η Τουρκία παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην περιοχή»...

Διαβάστε τις επίμαχες δηλώσεις του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ στην αγγλική:

«All leaders spoke much, much softer about Turkey last night. Everyone's noting that the agreement (on migrants) should continue, everyone's noting that it has a very important geoststrategic place. Nobody's talking about arms exports sanctions anymore, quite

the opposite -- when there are sanctions, Turkey turns to Russia to arm itself, it doesn't stop.''

``I told my Greek colleagues to find tools to help themselves on their own. Because we support them in all ways but Turkey is now playing a very important role in the region».

protothema