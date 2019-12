Έκρηξη σε κτίριο κατοικιών στη Γερμανία, πληροφορίες για 25 τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε πολυκατοικία στη Γερμανία, στην πόλη Blankenburg στα ανατολικά, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο την τοπική αστυνομια.



Αυτή την ώρα το κτίριο εκκενώνεται και οι ένοικοι μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο.



Γερμανικά μέσα μιλούν για 25 τραυματίες



Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα.

#Explosion in Blankenburg #Harz



Um 8.55 Uhr hat es eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus in der Bertolt-Brecht-Straße in Blankenburg gegeben. Es gibt mehrere Verletzte. Die Evakuierung der noch im Haus befindlichen Personen findet gegenwärtig statt.#Blankenburg1312