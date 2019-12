Λεξικό Collins: Αυτή είναι η λέξη της χρονιάς και ευθύνεται η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Η νεαρή ακτιβίστρια κατά της κλιματικής αλλαγής Γκρέτα Τούνμπεργκ αναδείχθηκε σε πρόσωπο της χρονιάς 2019 από το περιοδικό TIME, στο εξώφυλλο του οποίου δεσπόζει η 16χρονη υπό τον τίτλο «Η ισχύς της νεότητας».



Ωστόσο, η 16χρονη ακτιβίστρια είναι και η αιτία για τη λέξη της χρονιάς καθώς οι υπεύθυνοι του λεξικού Collins ανακήρυξαν ως λέξη της χρονιάς «κλιματική απεργία».



Η Γκρέτα Τούνμπεργκ, που αναδείχθηκε σε ηγερία της μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής παγκοσμίως, είναι η νεότερη τιμηθείσα με αυτήν τη διάκριση, που απονέμει το αμερικανικό περιοδικό από το 1927.



Ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2018 να διαδηλώνει μονάχη της για τη διάσωση του περιβάλλοντος, κάθε Παρασκευή, μπροστά από το κοινοβούλιο της Σουηδίας, αφήνοντας τα μαθήματά της κι εμπνέοντας με τη δράση της εκατομμύρια ανθρώπους.





