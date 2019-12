Τσεχία: Φόβοι για πολλά θύματα σε επεισόδιο με πυροβολισμούς

Τέσσερις νεκροί και δύο σοβαρά τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός περιστατικού με πυροβολισμούς σε νοσοκομείο της Οστράβα στην Τσεχία, όπως αναφέρει το Reuters.



Το διεθνές πρακτορείο επικαλείται πληροφορίες της τσέχικης αστυνομίας.



Ο υπουργός Εσωτερικών της Τσεχίας δήλωσε νωρίτερα ότι υπάρχουν πολλά θύματα από επεισόδιο με πυροβολισμούς σε νοσοκομείο της πόλης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων CTK, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Czech shooting: Active gunman at hospital - seven dead in Ostrava bloodbath... pic.twitter.com/ktXcdLi3rV

Few dead after shooting in the hospital in Ostrava, #CzechRepublic - Minister of Interior confirmed for Czech Press Agency https://t.co/SHvdSmwRhv via @FilipHorky pic.twitter.com/v9Q47Y2jJa