Βίντεο σοκ: Πυροβόλησαν χορεύτρια στο πρόσωπο επειδή σταμάτησε να χορεύει

Ένα ασύλληπτο περιστατικό συνέβη σε γάμο, στην Ινδία. Σε βίντεο, που δόθηκε στη δημοσιότητα και κάνει τον γύρο του διαδικτύου, εμφανίζεται η 22χρονη χορεύτρια Χίνα να χορεύει στον γάμο της κόρης ενός ηγέτη χωριού στη βόρεια επαρχία Ουτάρ Πραντές, όταν κάποιος από το κοινό την πυροβολεί στο πρόσωπο.



Η 22χρονη χορεύει μαζί με μία άλλη κοπέλα. Κάποια στιγμή, το τραγούδι σταματά και οι δύο κοπέλες σταματούν με τη σειρά τους να χορεύουν. Το κοινό, όμως, αρχίζει να τις αποδοκιμάζει.



Σύμφωνα με την ινδική ιστοσελίδα NDTV, ακούγεται κάποιος να λέει «θα πέσουν πυροβολισμοί». Στη συνέχεια ακούγεται ένας πυροβολισμός και η κοπέλα πιάνει το πρόσωπό της και να πέφτει στη σκηνή.



Η 22χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, με μια πληγή στο σαγόνι της, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή της.



Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, που επικαλείται ο Independent, δύο άτομα έχουν συλληφθεί μία βδομάδα μετά το περιστατικό και η αστυνομία αναζητά ακόμα ένα άτομο.



Το βίντεο:

This video is from UP's Chitrakoot .The lady was performing at a wedding and was shot by a man , possibly drunk, because she stopped after the music system development a glitch. She took a bullet in the jaw , hospitalised in Kanpur. @chitrakootpol says trying to make arrests pic.twitter.com/f9vVYopcYL