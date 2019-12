Σ@ξουαλική παρενόχληση δημοσιογράφου στον «αέρα»

Νεαρή δημοσιογράφος του αμερικανικού καναλιού WSAV News 3, δέχεται σ3ξουαλική παρενόχληση την ώρα που ζωντανά μεταδίσει αγώνες ανωμάλου δρόμου

Η δημοσιογράφος μιλούσε στην κάμερα, οι δρομείς έτρεχαν πίσω της. Κάποιοι από αυτούς χαιρετούσαν στην κάμερα, αλλά ένας πέρασε από πολύ κοντά της και την θώπευσε.

Δείτε την αντίδραση της δημοσιογράφου:

Check out this jerk smacking a @WSAV reporter's ass live on air. And sorry, that's my kiddo making horribly timed weird noises in the background. pic.twitter.com/6tzi6P1Jbo