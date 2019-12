Πυροβολισμοί σε ναυτική βάση στη Φλόριντα - Νεκρός ο δράστης,10 τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στις αμερικανικές αρχές, ύστερα από πληροφορίες για πυροβολισμούς στην Πενσακόλα της Φλόριντα.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι υπάρχει ενεργός σκοπευτής στη ναυτική αεροπορική βάση της Πενσακόλα.

Άγνωστος ο οποίος τελικά έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών πυροβόλησε τουλάχιστον 10 άτομα.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Κάποιοι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Μετά από λίγη ώρα ανακοινώθηκε ότι ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών. Τα κίνητρα του δράστη παραμένουν ακόμα άγνωστα.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί και όσοι πολίτες βρίσκονται μέσα στη βάση καλούνται να κατευθυνθούν σε καταφύγιο.

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 7 το πρωί, τοπική ώρα όταν ένα άτομο άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως μέσα στη ναυτική αεροπορική βάση της Πενσακόλα στην Φλόριντα στην οποία απασχολούνται 16.000 άτομα!

#BREAKING - ACTIVE SHOOTER AT US NAVAL BASE: The #Escambia County Sheriffs Office is reporting as of 7:15 a.m. there is an active shooter at Naval Air Station #Pensacola in Florida. There are reports of injuries. pic.twitter.com/rsv6FrZYjB