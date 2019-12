Ραγδαίες εξελίξεις στις HΠΑ: Παραπομπή Τραμπ για κατάχρηση εξουσίας

Την παραπομπή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι. "Ο πρόεδρος δεν μας αφήνει άλλη λύση από το να δράσουμε", ανέφερε η Πελόζι, μία ημέρα αφότου η Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής άρχιζε να εξετάζει πιθανές κατηγορίες εις βάρος του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Ειδικότερα ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στην Επιτροπή Δικαιοσύνης να προχωρήσει στη σύνταξη των σχετικών εγγράφων για την παραπομπή του Τραμπ. «Οι ενέργειες του προέδρου έχουν παραβιάσει κατάφωρα το Σύνταγμα», είπε η Πελόζι στους δημοσιογράφους.

Νωρίτερα ο Τραμπ σε δυο αναρτήσεις του στο Twitter, κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι «έχουν τρελαθεί» και πως ενώ δεν έχουν στοιχεία εναντίον του αυτό μοιάζει να μην έχει σημασία.

«Συνεπώς εγώ λέω, εάν πρόκειται να με παραπέμψετε, κάντε το τώρα, γρήγορα ώστε να έχουμε μια δίκαιη δίκη στη Γερουσία, και ώστε η χώρα μας να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς».

Λευκός Οίκος: Οι Δημοκρατικοί θα έπρεπε να ντρέπονται

Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε άμεσα στην ανακοίνωση της προέδρου Πελόζι, τονίζοντας ότι οι Δημοκρατικοί θα έπρεπε να ντρέπονται.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Στέφανι Γκρίσαμ επισήμανε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει κάτι, εκτός από το να οδηγήσει τη χώρα μας, με αποτέλεσμα μια οικονομία που ανθίζει, περισσότερες θέσεις εργασίας και ισχυρότερο στρατό, για να αναφέρουμε μόνο μερικά από τα σημαντικότερα επιτεύγματά του. Προσβλέπουμε σε μια δίκαιη δίκη στη Γερουσία.

