Έσεξ: Αυτός είναι ο οδηγός που έπεσε με το ΙΧ του σε παιδιά και σκότωσε έναν 12χρονο

Ως σκόπιμη ενέργεια και έγκλημα, όχι όμως τρομοκρατία, αντιμετωπίζουν οι αρχές στο Έσεξ το περιστατικό της Δευτέρας, όπου ένας οδηγός έπεσε με ΙΧ πάνω σε παιδιά.

Το αποτέλεσμα ήταν ένας 12χρονος μαθητής να χάσει τη ζωή του, έξω από το γυμνάσιο Ντέμπντεν, στο Λόουτον του Έσεξ.

Λίγες ώρες αργότερα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας, ανακοίνωσε ότι αναγνωρίστηκε ένας 51χρονος, ονόματι Τέρι Γκλόβερ, ενώ η Αστυνομία θεωρεί πως δεν ήταν ατύχημα. Πράγματι, λίγο πριν τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα), ο δράστης συνελήφθη και για ανάκριση.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 12χρονος κατέληξε αφότου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Οι πέντε άλλοι άνθρωποι που τραυματίστηκαν, η κατάσταση των οποίων δεν εμπνέει ανησυχία, είναι δύο 15χρονα αγόρια, ένας 13χρονος, μια 16χρονη και ένας 53χρονος.

Η διευθύντρια του σχολείου εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επιβεβαίωσε τον θάνατο του 12χρονου μαθητή.

«Ως σχολική κοινότητα είμαστε βαθιά συντετριμμένοι από το περιστατικό στον δρόμο Γουίλινγκαλ. Με βαθιά λύπη σημειώνουμε ότι ένας μαθητής μας δυστυχώς πέθανε», έγραψε η Έλεν Γκασκόουν.

Eνας πατέρας, που δεν θέλησε να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία του δήλωσε νωρίτερα στο EssexLive ότι το αυτοκίνητο πέρασε στο πεζοδρόμιο, η φίλη της κόρης του αναπήδησε στο καπό, ενώ ένα άλλο αγόρι χτυπήθηκε πολύ άσχημα.

«Όλοι είναι σε σοκ» ανέφερε ο πατέρας, διευκρινίζοντας ότι η κόρη του χτυπήθηκε από τον καθρέφτη.

Essex Police have launched a murder investigation following the death of a 12 year old boy after a hit and run in Loughton. 4 teenagers and a woman were also injured pic.twitter.com/xoM9YXk20P