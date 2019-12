Έσσεξ: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παιδιά. Ένας 12χρονος νεκρός

Ένας 12χρονος πέθανε στο Έσσεξ όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πολλά ποδιά κοντά σε σχολείο.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ένα παιδάκι έχασε τη ζωή του, η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για δολοφονία ενώ ο δράστης παραμένει άφαντος.

Πολλά παιδιά τραυματίστηκαν σήμερα το απόγευμα, όταν ένα αυτοκίνητο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και τα παρέσυρε έξω από το σχολείο τους στο Λόουτον του Έσεξ, όπως ανέφεραν η αστυνομία και αυτόπτες μάρτυρες.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς και πολλά ασθενοφόρα έσπευσαν στο Λύκειο Ντέμπντεν. Ο δρόμος όπου βρίσκεται το σχολείο έχει κλείσει και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και κάλεσε τους κατοίκους να την αποφεύγουν.

Ένας γονέας, η κόρη του οποίου παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο, είπε στο Essex Live ότι «ένα Ford KA ανέβηκε στο πεζοδρόμιο από πίσω της» και χτύπησε δύο αγόρια. «Ήταν φρικτό να το βλέπεις. Όλοι έπαθαν σοκ».

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, το αυτοκίνητο δεν σταμάτησε, αλλά συνέχισε την πορεία του.

Η αστυνομία, με ανάρτησή της στο Twitter, ζήτησε από τυχόν μάρτυρες να παράσχουν όποια πληροφορία διαθέτουν για το συμβάν. «Καλούμε τον κόσμο να μην κάνει εικασίες για τις συνθήκες ή τα πρόσωπα που εμπλέκονται. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η ενημέρωσή μας είναι ακριβής», τόνισε στο μήνυμα αυτό.

The road is expected to remain shut for some timehttps://t.co/EuU5jxz7tw