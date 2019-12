Έσσεξ: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παιδιά. Ένας 12χρονος νεκρός

Έναν 12χρονο μαθητή νεκρό και πολλούς τραυματίες άφησε πίσω του ο οδηγός που ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και εμβόλισε μαθητές έξω από το σχολείο τους στο Λόουτον του Έσεξ, όπως ανέφεραν η αστυνομία και αυτόπτες μάρτυρες.

Συνολικά πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν το όχημα έπεσε πάνω στα παιδιά έξω από το Λύκειο Ντέμπντεν. Μεταξύ αυτών είναι τρία αγόρια ηλικίας 13 και 15 χρονών, μια 16χρονη μαθήτρια και μια 53χρονη γυναίκα. Τα τραύματά τους πάντως δεν είναι τόσο σοβαρά ώστε να απειλείται η ζωή τους.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς και πολλά ασθενοφόρα έσπευσαν στο Λύκειο Ντέμπντεν. Ο δρόμος όπου βρίσκεται το σχολείο έχει κλείσει και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και κάλεσε τους κατοίκους να την αποφεύγουν.

Ένας γονέας, η κόρη του οποίου παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο, είπε στο Essex Live ότι «ένα ασημί Ford KA ανέβηκε στο πεζοδρόμιο από πίσω της» και χτύπησε δύο αγόρια. «Ήταν φρικτό να το βλέπεις. Όλοι έπαθαν σοκ».

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, το αυτοκίνητο δεν σταμάτησε, αλλά συνέχισε την πορεία του.

Η αστυνομία ζήτησε από τυχόν μάρτυρες να παράσχουν όποια πληροφορία διαθέτουν για το συμβάν. «Καλούμε τον κόσμο να μην κάνει εικασίες για τις συνθήκες ή τα πρόσωπα που εμπλέκονται. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η ενημέρωσή μας είναι ακριβής», τόνισε σε ανακοίνωση.

