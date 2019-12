Νέα Ορλεάνη: Ένοπλος άνοιξε πυρ στη Γαλλική Συνοικία - 10 τραυματίες

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ στη Γαλλική Συνοικία της Νέας Ορλεάνης.

Σύμφωνα με τις Αρχές, δύο από τους τραυματίες φέρουν σοβαρά τραύματα, ενώ προς το παρόν δεν έχουν προχωρήσει σε καμία σύλληψη.

Το συμβάν σημειώθηκε στην Canal Street, σε πολυσύχναστο δρόμο με πληθώρα εμπορικών καταστημάτων, σύμφωνα με τηλεγράφημα του Associated Press.

Ferguson says multiple law enforcement agencies were in the area because of Bayou Classic. @FOX8NOLA pic.twitter.com/BW0uRGvp9W