Το ISIS ανέλαβε την ευθύνη για το μακελειό στην Γέφυρα του Λονδίνου

Ο "μαχητής του ISIS" Ούσμαν Χαν σκότωσε δύο ανθρώπους στη Γέφυρα του Λονδίνου και τραυμάτισε άλλους τρεις χθες το μεσημέρι, πριν εξουδετερωθεί.

Το ISIS αναλαμβάνει την ευθύνη για την φονική επίθεση στην Γέφυρα του Λονδίνου.

Όπως υποστηρίζει, ο δράστης της επίθεσης ήταν ένας από τους μαχητές της, χωρίς πάντως να δημοσιοποιήσει κάποια πειστήρια. Το ISIS πρόσθεσε πως η επίθεση έγινε ως απάντηση στον συνασπισμό των χωρών που αντιμάχονται το Ισλαμικό Κράτος

Όπως έγινε γνωστό, ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης στην Γέφυρα του Λονδίνου είχε καταδικαστεί για “αδίκημα σχετιζόμενο με ισλαμική τρομοκρατία”, σύμφωνα με δημοσίευμα των “Times”. Αποφυλακίστηκε περίπου πριν από ένα χρόνο και φορούσε ηλεκτρονικό βραχιόλι εντοπισμού, ανέφερε η βρετανική εφημερίδα, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές.

Το Associated Press, επικαλούμενο μια πηγή ασφαλείας τόνισε ο δράστης συνδεόταν με “ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις”.

Τζόνσον: Να αναθεωρηθεί το καθεστώς αποφυλακίσεων

