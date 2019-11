Τρομοκρατική ενέργεια το συμβάν στη Γέφυρα του Λονδίνου - Δύο νεκροί

Ο άνδρας που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από αστυνομικούς στη Γέφυρα του Λονδίνου, έφερε επάνω του έναν ψεύτικο εκρηκτικό μηχανισμό, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας του Ηνωμένου Βασιλείου, Νιλ Μπάσου.

Στους δύο ανέρχεται και επίσημα πλέον ο αριθμός των νεκρών πολιτών στο Λονδίνο όταν ένοπλος άνδρας μαχαίρωσε πολλούς ανθρώπους στη Γέφυρα της βρετανικής πρωτεύουσας, προτού να πέσει νεκρός από τις σφαίρες αστυνομικών.

«Ο ύποπτος, ένας άνδρας, πυροβολήθηκε από τους ενόπλους αστυνομικούς και μπορώ να επιβεβαιώσω, ότι σκοτώθηκε επί τόπου», είπε ο Μπάσου. «Μπορώ επίσης να επιβεβαιώσω, ότι (η επίθεση) θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια», πρόσθεσε, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Λόγω των αναφορών, ότι ο ύποπτος μπορεί να είχε στην κατοχή του έναν εκρηκτικό μηχανισμό, αναπτύχθηκαν στο σημείο πυροτεχνουργοί (της αντιτρομοκρατικής) και αποκλείστηκε μια μεγάλη περιοχή, ώστε να διασφαλίσουμε, ότι δεν υπάρχει κανένας περαιτέρω κίνδυνος για τους πολίτες», συνέχισε ο Μπάσου.

«Ωστόσο, μπορώ να επιβεβαιώσω σε αυτό το σημείο, ότι πιστεύουμε πως η συσκευή που ήταν δεμένη στο σώμα του υπόπτου, ήταν ψεύτικη», πρόσθεσε. Ο Μπάσου είπε, ότι ο πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, ζήτησε να ενημερωθεί προσωπικά για το συμβάν και για τον σκοπό αυτό ο ίδιος θα πάει στην Ντάουνινγκ Στριτ μετά τη συνέντευξη Τύπου.

Ο Μπάσου σημείωσε επίσης, ότι η αστυνομία θα εντείνει τις περιπολίες της στο Λονδίνο, λόγω του συμβάντος αυτού.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, δήλωσε για το περιστατικό που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη Γέφυρα του Λονδίνου: «Πρόκειται για ένα φρικτό περιστατικό. Όλες οι σκέψεις μου είναι κοντά στα θύματα και τις οικογένειές τους».

Ο Τζόνσον επιστρέφει στη Ντάουνινγκ Στριτ και ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας της αστυνομίας του Ηνωμένου Βασιλείου, Νιλ Μπάσου, δήλωσε ότι θα πάει στην πρωθυπουργική κατοικία για να τον ενημερώσει πλήρως.

«Ενημερώνομαι συνεχώς για το περιστατικό στη Γέφυρα του Λονδίνου και θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία και όλες τις υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων για την άμεση ανταπόκρισή τους», αναφέρει ο Τζόνσον σε ανακοίνωση.

