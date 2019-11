Λονδίνο: Ένας νεκρός, ένας μαχαιρωμένος κι ένας συλληφθείς. Σοκάρουν τα βίντεο

Οι εικόνες στο Λονδίνο είναι άγριες. Ένας νεκρός, ένας μαχαιρωμένος κι ένας συλληφθείς. Καρέ - καρέ η "εξουδετέρωση" του στόχου από την αστυνομία. Πανικός στην Γέφυρα του Λονδίνου και "κατακλυσμός" από εικόνες στα social media. Προσοχή, οι εικόνες είναι σκληρές.

Μέρα – μεσημέρι, το Λονδίνο θύμισε… φαρ ουέστ! Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι κλήθηκε για ένα επεισόδιο με μαχαίρι κοντά στη Γέφυρα του Λονδίνου κατά το οποίο ορισμένοι άνθρωποι τραυματίστηκαν και ένας ύποπτος συνελήφθη.



«Η αστυνομία κλήθηκε στις 1:58 μ.μ. (σ.σ. τοπική ώρα) για ένα επεισόδιο επίθεσης με μαχαίρι κοντά τη Γέφυρα του Λονδίνου», ανέφερε η αστυνομία στο Twitter.

Η υπηρεσία ασθενοφόρων του Λονδίνου δήλωσε ότι είναι ένα σοβαρό επεισόδιο και ότι έστειλε πολλά πληρώματα στο σημείο.

Η βρετανική αστυνομία πυροβόλησε έναν άνδρα έπειτα από επεισόδιο με μαχαίριστην περιοχή της Γέφυρας του Λονδίνου, δήλωσε νωρίτερα στο Ρόιτερ πηγή προσκείμενη στις δυνάμεις ασφαλείας.

Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Twitter δείχνουν πολλά αστυνομικά αυτοκίνητα και λεωφορεία στη γέφυρα και ένα φορτηγό να καταλαμβάνει περισσότερες από μία λωρίδες.

Ένα βιντεοκλίπ 14 δευτερολέπτων στο Twitter που γυρίστηκε από προνομιακή θέση στην απέναντι πλευρά του δρόμου δείχνει τρεις αστυνομικούς να οπισθοχωρούν από έναν άνδρα που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο.

Δύο από τους αστυνομικούς έχουν προτεταμένα τα όπλα τους εναντίον του άνδρα, ο οποίος φαίνεται να κινείται λίγο. Το Ρόιτερ δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τα πλάνα από ανεξάρτητη πηγή.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το Λονδίνο

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΕΣ!

Major Incident: A man has been restrained by members of the public and shot by police on London Bridge. A large knife has be seen being taken from the scene. Reports of one person killed (unknown source of video) #londonbridge pic.twitter.com/dxhOrV9Ort — Jay White (@jaywhite_1) November 29, 2019

Δείτε την στιγμή των πυροβολισμών και ζωντανή εικόνα από το Λονδίνο

BREAKING: At least one person shot and seriously injured by armed police on London bridge z after a reported possible stabbing attack.

(Credit @ArchieScarboro ) pic.twitter.com/rGmka6JbZ1 — News_Executive (@News_Executive) November 29, 2019

.@myldn reporter @CharliellJones is at London Bridge right now. His video shows armed officers moving towards the area before they tell everyone to 'get inside' #LondonBridge pic.twitter.com/lQSr1oGGxP — Sam Truelove (@samtruelove1) November 29, 2019

Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za — Timothy Johnson (@timtj) November 29, 2019

Gunshots heard on London Bridge. Huge amount of police. pic.twitter.com/U6Qo7kd1zI — Ahmad Yousef (@EgyptianPlayers) November 29, 2019

We are in the early stages of dealing with an incident at London Bridge. Please follow @metpoliceukfor updates. If you are near the scene, please follow the directions of any officer on the ground. — MPS Events (@MetPoliceEvents) November 29, 2019

Σοκάρουν οι μαρτυρίες για το περιστατικό στο Λονδίνο

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στα βρετανικά ΜΜΕ πως η αστυνομία έφθασε γρήγορα στο σημείο λίγο μετά τους πυροβολισμούς.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε δηλώσει νωρίτερα πως φαίνεται πως κάποιος πυροβολήθηκε.

Το δίκτυο Sky News μετέδωσε πως ένας άνθρωπος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε.

Η Γέφυρα του Λονδίνου ήταν το σημείο μιας επίθεσης τον Ιούνιο του 2017 όταν τρεις τζιχαντιστές έπεσαν με το φορτηγάκι τους πάνω σε πεζούς και στη συνέχεια επιτέθηκαν στους περαστικούς στη γύρω περιοχή σκοτώνοντας οκτώ ανθρώπους.

Νωρίτερα αυτό τον μήνα η Βρετανία μείωσε το επίπεδο απειλής για τρομοκρατία στο «σημαντικό» από «σοβαρό», το χαμηλότερο από το 2014.

Ο σταθμός London Bridge έκλεισε.