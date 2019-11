Έπεσε εκπαιδευτικό αεροσκάφος - Νεκροί οι δύο πιλότοι

Δύο Αμερικανοί πιλότοι σκοτώθηκαν σε δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης, σε αεροπορική βάση στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ, την Πέμπτη.

Όπως ανακοίνωσε η αεροπορική βάση Vance στην Οκλαχόμα, το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής.

Two airmen were killed Thursday morning in a crash of jet trainers at Vance Air Force Base in #Oklahoma , according to service officials. https://t.co/zISPrxOws5 https://t.co/Eetw2SoY2A

Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν δύο αεροσκάφη T-38 Talon. Οι δύο νεκροί, βάσει πληροφοριών, επέβαιναν στο ένα εκ των δύο αεροσκαφών.

VANCE BUZZ – Two Air Force T-38 Talons were involved in a mishap at 9:10 a.m. today. At the time of the accident, the aircraft were performing a routine training mission. There were two people onboard each aircraft. Emergency response personnel are on scene to treat casualties. pic.twitter.com/yEHk5pir9e