Χονγκ Κονγκ: Οι διαδηλωτές πυρπόλησαν την είσοδο του Πολυτεχνείου

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ έχει εγκλωβίσει εκατοντάδες διαδηλωτές στο εσωτερικό της Πολυτεχνικής Σχολής, έχοντας αποκλείσει τους δρόμους γύρω από την πανεπιστημιούπολη έπειτα από συγκρούσεις δύο ημερών που ενίσχυσαν τους φόβους για μία αιματηρή αναμέτρηση.

Εκατοντάδες διαδηλωτές πετούσαν βόμβες μολότοφ και πέτρες καθ΄ όλη την διάρκεια της ημέρας κατά των αστυνομικών δυνάμεων που απαντούσαν με εκτοξευτήρες νερού.

Πριν από λίγη ώρα, οι διαδηλωτές πυρπόλησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, την κεντρική είσοδο της Πολυτεχνικής Σχολής, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις προσπάθησαν να εισβάλουν.

Rioters blocked the road near the #HongKong Polytechnic University, and hurled gasoline bombs on the roads, posing a serious threat to public security. The rioters even used bows bricks and arrows to indiscriminately attack the police and reporters. pic.twitter.com/WMBkubgopK