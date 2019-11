Καλιφόρνια: Πυροβολισμοί σε οικογενειακό πάρτι – Τέσσερις νεκροί και έξι τραυματίες

Το πάρτι με αφορμή τον αγώνα του NFL, όπου φίλοι και συγγενείς συγκεντρώθηκαν στην αυλή του σπιτιού στο Φρέσνο για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, είχε αιματηρό τέλος.

Σύμφωνα με τις αρχές υπάρχουν "αρκετοί νεκροί" και τραυματίες, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του τοπικού αστυνομικού τμήματος στο CBS Fresno.

Η δημοσιογράφος Marie Edinger που βρίσκεται στο σημείο έγραψε στο twitter ότι υπάρχουν τέσσερις νεκροί και έξι τραυματίες από τους πυροβολισμούς.

Οι τρεις πέθαναν στο σημείο, ενώ ο τέταρτος εξέπνευσε στο νοσοκομείο. Έξι τραυματίες νοσηλεύονται σε σταθεροί κατάσταση στο νοσοκομείο.

Γείτονες έκαναν δεκάδες κλήσεις στον αριθμό της άμεσης δράσης ζητώντας βοήθεια.

Ο ύποπτος διέφυγε. Οι αστυνομικοί "χτενίζουν" τη γειτονιά, παίρνουν καταθέσεις μαρτύρων και προσπαθούν να εξακριβώσουν εάν υπάρχουν κάμερες που έχουν καταγράψει την επίθεση.

#BREAKING MASSIVE police response in a neighborhood by Peach/Pine in Fresno. Streets clogged with cars/ambulances...a lot of people being put on stretchers. Waiting to learn more. pic.twitter.com/HUT03Cdryp