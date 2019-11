Σε κατάσταση καταστροφής κηρύχθηκε η Βενετία: Φόβοι ότι η στάθμη του νερού θα ξεπεράσει τα 2 μέτρα

Με το 85% της πόλης να βρίσκεται κάτω από το νερό ο δήμαρχος της Βενετίας Luigi Brugnaro κήρυξε την πόλη σε κατάσταση καταστροφής. Φόβοι ότι τη νύχτα της Τετάρτης το ύψος του νερού θα ξεπεράσει τα δυο μέτρα.

Εικόνες σαν και αυτές που προκαλούν σοκ μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ από τη Βενετία, η οποία είναι αντιμέτωπη με τη δεύτερη μεγαλύτερη πλημμύρα στην ιστορία της.

Ο δήμαρχος της Βενετίας Luigi Brugnaro δήλωσε ότι οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες θα ανέλθουν σε εκατοντάδες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.

Εντωμεταξύ, ο Αρχιεπίσκοπος της Βενετίας Francesco Moraglia είπε ότι η Βασιλική του Αγίου Μάρκου, η οποία έχει πλημμυρίσει για έκτη φορά σε 1.200 χρόνια, μπορεί να υποστεί «ανεπανόρθωτη» ζημιά.

«Η βασιλική έχει υποστεί δομική βλάβη καθώς το νερό έχει ανέβει και προκαλεί ανεπανόρθωτη ζημιά, ειδικά όταν στεγνώνει στο κάτω μέρος των ψηφιδωτών και των πλακιδίων».

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ ένας άνδρας ηλικίας 78 ετών έχασε τη ζωή του λόγω ηλεκτροπληξίας, όταν προσπάθησε να θέσει σε λειτουργία ηλεκτρικές αντλίες στην πλημμυρισμένη κατοικία του, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για δεύτερο νεκρό. Οι αρχές δεν έχουν κάνει ακόμη σχετικές ανακοινώσεις.

VENICE FLOODS: A man decided to go for a swim across St. Mark's Square in Venice after the historical Italian city flooded on Tuesday following high tides https://t.co/gwcjxXSrXi pic.twitter.com/YgFB6fFcGT