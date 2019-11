Έκρηξη σε ορυχείο στη Γερμανία, 30 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί

Περίπου 30 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί σε ένα ορυχείο σε ανατολική πόλη της Γερμανίας μετά από έκρηξη την Παρασκευή, σύμφωνα με το Reuters.



Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εργάτες έχουν εγκλωβιστεί σε ένα ανθρακωρυχείο στην πόλη Teutschenthal, η οποία βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Βερολίνου.



Σύμφωνα με το RT, δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους.

