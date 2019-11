Συναγερμός στο αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ: Σε εξέλιξη πιθανή αεροπειρατεία

Η ολλανδική στρατιωτική αστυνομία ερευνά μια «ύποπτη κατάσταση» μέσα σε ένα αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ.

Οι πληροφορίες που μετέδωσε και η ΕΡΤ αναφέρουν ότι στο πιλοτήριο αεροσκάφους βρίσκονται τρεις άνδρες οπλισμένοι με μασέτες.

Σύμφωνα με τη Sun, στο αεροδρόμιο Σίπχολ έχει ειδοποιηθεί να παρέμβει η στρατιωτική αστυνομία της Ολλανδίας.

Πληροφορίες που μεταδίδουν ωστόσο ορισμένα μέσα ενημέρωσης στην Ολλανδία αναφέρουν πως ίσως βρίσκεται σε εξέλιξη πιθανή αεροπειρατεία.

Η χωροφυλακή ανέφερε ότι οι άνδρες της έβγαλαν με ασφάλεια από το αεροσκάφος πλήρωμα και επιβάτες και συνεχίζουν την έρευνα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αρκετά ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα.

Security lock down at #schipol anyone knows what's going on at #ams #AmsterdamAirport? pic.twitter.com/Le4zEpiXn5