Δεκαεπτάχρονος εθισμένος στα βιντεοπαιχνίδια έπεσε νεκρός μπροστά από τον υπολογιστή του

Ένας 17χρονος στην Ταϊλάνδη πέθανε μπροστά στον υπολογιστή του, έχοντας περάσει όλη τη νύχτα παίζοντας ηλεκτρονικά παιχνίδια.



Ο νεαρός Piyawat Harikun βρισκόταν σε σχολικές διακοπές από τα τέλη Οκτωβρίου και χρησιμοποιούσε τον ελεύθερο χρόνο του μένοντας στο δωμάτιό του και παίζοντας παιχνίδια στον υπολογιστή του.



Όπως λένε οι γονείς του, έμενε ξύπνιος όλη νύχτα και όταν ξημέρωνε έκλεινε τις κουρτίνες και συνέχιζε να παίζει, περνώντας ώρες μπροστά από τον υπολογιστή του στην πόλη Udon Thani. Εκείνοι του πήγαιναν φαγητό στο δωμάτιό του και του ζητούσαν να σταματήσει αλλά εκείνος δεν έκανε πίσω από την εμμονή του.



Τη Δευτέρα το απόγευμα ο πατέρας του Jaranwit μπήκε στο δωμάτιο του γιου του και τον βρήκε πεσμένο κάτω από την καρέκλα του.



Στο γραφείο του υπήρχε ένας σωρός κουτιά από delivery φαγητού και ένα μπουκάλι αναψυκτικού. Τα ακουστικά του ήταν ακουμπισμένα δίπλα.



Ο Jaranwit προσπάθησε να κάνει ανάνηψη στο παιδί του αλλά μάταια.



«Φώναζα το όνομά του, του έλεγα "ξύπνα!" αλλά δεν ανταποκρινόταν, το έβλεπα πως ήταν νεκρός» περιγράφει στη Daily Mail.



Σύμφωνα με τους γιατρούς, το αγόρι πέθανε από εγκεφαλικό, το οποίο αποδίδουν στο αδιάκοπο παιχνίδι του, σε όλη τη διάρκεια της νύχτας.



Ο Jaranwit παραδέχθηκε πως ο γιος του ήταν εθισμένος στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και προειδοποίησε άλλους γονείς να μην αφήσουν τα παιδιά τους να πάθουν το ίδιο.



«Ο γιος μου ήταν έξυπνος, πάντα είχε καλές επιδόσεις στο σχολείο, αλλά είχε μεγάλο πρόβλημα με τον εθισμό του» τόνισε. «Προσπάθησα να τον προειδοποιήσω για τις ατελείωτες ώρες που έπαιζε κι εκείνος υποσχέθηκε να τις περιορίσει, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά. Πέθανε πριν προλάβει να αλλάξει. Θέλω ο θάνατος του γιου μου να αποτελέσει παράδειγμα για τους γονείς που έχουν παιδιά εθισμένα στα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Πρέπει να είναι πιο αυστηροί στις ώρες των παιχνιδιών αλλιώς θα δουν τα παιδιά τους να καταλήγουν σαν τον γιο μου».

