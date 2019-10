Τραγωδία από πυρκαγιά σε τρένο στο Πακιστάν: Τουλάχιστον 46 νεκροί

Πυρκαγιά ξέσπασε σε τρένο σήμερα στο Πακιστάν, όταν εξερράγη γκαζάκι που χρησιμοποιείτο για μαγείρεμα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 46 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 15, όπως μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο κυβερνητικούς αξιωματούχους και τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Η φωτιά κατέστρεψε τρία από τα βαγόνια του συρμού κοντά στην πόλη Ραχίμ Γιαρ Χαν, στο νότιο τμήμα της επαρχίας Πουντζάμπ.

Σύμφωνα με αξιωματούχο, ορισμένοι επιβάτες σκοτώθηκαν όταν πήδηξαν από το κινούμενο τρένο στην απεγνωσμένη προσπάθειά τους να σωθούν από τις φλόγες.

Το σιδηροδρομικό δίκτυο του Πακιστάν, που είχε κατασκευαστεί την εποχή της αποικιοκρατίας, έχει περιέλθει σε κακή κατάσταση τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της έλλειψης επενδύσεων και συντήρησης.

Ένδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σιδηροδρομικό δυστύχημα τον Ιούλιο. Άλλοι τέσσερις σε νέο δυστύχημα τον Σεπτέμβριο.

Περίπου 130 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους το 2005, όταν ένας συρμός έπεσε πάνω σε δεύτερο, ο οποίος βρισκόταν μέσα σε σιδηροδρομικό σταθμό στην επαρχία Σιντ, πριν ένας τρίτος πέσει πάνω τους.

