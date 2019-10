ΗΠΑ: Αεροπλάνο έπεσε σε σπίτι στην Ατλάντα

Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ καθώς ένα μικρό αεροπλάνο έπεσε σε σπίτι στην Ατλάντα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την πτώση του αεροπλάνου ένας άνθρωπος είναι νεκρός.

Επιπλέον, οι ίδιες πληροφορίες αλλά και οι πρώτες εικόνες δείχνουν ότι έχει «πέσει» η μισή πρόσοψη αλλά και κομμάτι της οροφής του κτιρίου.

Πυροσβέστες αλλά και αστυνομία έχουν σπεύσει στο σημείο.

Media Alert: DKPD are responding to a possible plane crash near I-85 & Clairmont. We'll have more updates as they come. #DKPD