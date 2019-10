Τζόνσον: Θα εξετάσω τις λεπτομέρειες της παράτασης για το Brexit και θα απαντήσω

Οι 27 χώρες της ΕΕ συμφώνησαν σε νέα, τρίμηνη αναβολή του Brexit μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.

"Οι 27 συμφώνησαν να δεχθούν το αίτημα της Βρετανίας για μια ευέλικτη αναβολή του Brexit ως τις 31 Ιανουαρίου 2020", επεσήμανε ο Τουσκ στο Twitter.

Διευκρίνισε μάλιστα ότι η απόφαση αυτή θα επισημοποιηθεί με γραπτή διαδικασία.

