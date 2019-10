Αποδοκίμασαν τον Τραμπ σε αγώνα μπέιζμπολ – Φώναζαν «Κλείστε τον μέσα»

Θεατές σε αγώνα μπέιζμπολ στην Ουάσινγκτον αποδοκίμασαν χθες Κυριακή τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια.



Οι θεατές άρχισαν να αποδοκιμάζουν όταν η εικόνα του Τραμπ εμφανίστηκε σε μια τεράστια οθόνη. Στη συνέχεια στην οθόνη προβλήθηκε η εικόνα στρατιωτών που βρίσκονταν μεταξύ και θεατών και οι αποδοκιμασίες σταμάτησαν, όμως αμέσως μετά οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να φωνάζουν το σύνθημα «Κλείστε τον μέσα!» απευθυνόμενοι στον Τραμπ.



Το σύνθημα αυτό χρησιμοποιούσε συχνά ο Ρεπουμπλικάνος στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις αναφερόμενος στη Χίλαρι Κλίντον, την αντίπαλή του από το Δημοκρατικό κόμμα στις προεδρικές εκλογές του 2016.



Ο Τραμπ είχε στόχος μιας κοινοβουλευτικής έρευνας που έχει στόχο την παραπομπή του.



Οι Δημοκρατικοί κοινοβουλευτικοί θέλουν να αποδείξουν ότι άσκησε πίεση στην Ουκρανία για να λάβει πληροφορίες που θα έθεταν σε δύσκολη θέση τον πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και υποψήφιο για το χρίσμα των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν.

