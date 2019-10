Τραμπ: «Μόλις συνέβη κάτι πολύ μεγάλο!» - Οι πρώτες εικόνες από την «εξόντωση» του αλ Μπαγκντάντι. Βίντεο

Μια «σημαντική ανακοίνωση» αναμένεται να κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο στις 09:00 (15:00 ώρα Ελλάδας) σήμερα, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Χόγκαν Γκίντλι, χωρίς να προβεί σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Νωρίτερα, ο Τραμπ μέσω Twitter ανακοίνωσε ότι «μόλις συνέβη κάτι πολύ μεγάλο!».

Στο μεταξύ, λίγη ώρα πριν από την ανάρτηση του Τραμπ, φέρεται οι ειδικές δυνάμεις να εξαπέλυσαν έφοδο στη βορειοανατολική Συρία με στόχο τον επικεφαλής της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS), τον Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι.



Κατά το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, ο αμερικανός στρατός διεξήγαγε επιχείρηση χθες Σάββατο στη βορειοανατολική Συρία.



Η CIA συνέβαλε στον εντοπισμό του Μπαγκντάντι, ανέφερε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, χωρίς να διευκρινίσει ποια ήταν η έκβαση της επιχείρησης.



Σύμφωνα με το Newsweek, που επικαλέστηκε αξιωματικό ενημερωμένο για την επιχείρηση αυτή, ο ηγέτης του ΙΚ είναι νεκρός.



Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, την έφοδο των ειδικών δυνάμεων. Άλλοι αξιωματούχοι αρνήθηκαν να κάνουν σχόλια.



Λίγη ώρα προτού οι υπηρεσίες της αμερικανικής προεδρίας αναγγείλουν ότι ο Τραμπ θα κάνει τη «σημαντική ανακοίνωση» σήμερα, ο Ρεπουμπλικάνος είχε αναφέρει σιβυλλικά μέσω Twitter «μόλις έγινε κάτι πολύ μεγάλο!».



Η ανακοίνωση θα γίνει από την Αίθουσα Υποδοχής Διπλωματών του Λευκού Οίκου, όπου ο Τραμπ ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του στρατού της Τουρκίας και των κουρδικών πολιτοφυλακών στη βορειοανατολική Συρία.



Ο Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι δεν έχει δώσει κανένα σημάδι ζωής έπειτα από ένα ηχητικό μήνυμά του που διανεμήθηκε από τα όργανα προπαγάνδας του ΙΚ τον Νοέμβριο του 2016, μετά την έναρξη της επιχείρησης των ιρακινών δυνάμεων για την ανακατάληψη της Μοσούλης. Σε αυτό το μήνυμα, καλούσε τους μαχητές του να αγωνιστούν ώσπου να γίνουν «μάρτυρες».



Ήταν στη Μοσούλη όπου ο Μπαγκντάντι έκανε τη μοναδική γνωστή δημόσια εμφάνισή του, τον Ιούλιο του 2014, στο τέμενος αλ Νούρι.



Με τουρμπάνι, μαύρο ένδυμα και γκρίζα γενειάδα, είχε καλέσει όλους τους πιστούς να ορκιστούν πίστη στον ίδιο, ανακηρύσσοντας την ίδρυση του «χαλιφάτου» του ΙΚ στις αχανείς εκτάσεις της επικράτειας του Ιράκ και της Συρίας που είχαν κυριεύσει οι μαχητές του.



Ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί το τελευταίο διάστημα να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα με το οποίο έχει βρεθεί αντιμέτωπος, εν μέσω της αυξανόμενης πίεσης λόγω της έρευνας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που ενδέχεται να οδηγήσει στην παραπομπή του σε δίκη και πιθανόν ακόμη και στην καθαίρεσή του - κατ’ αυτόν πρόκειται για «κυνήγι μαγισσών». Συνεχίζει να δέχεται εξάλλου έντονες επικρίσεις για την απόφασή του να αποσύρει αμερικανούς στρατιωτικούς που ήταν ανεπτυγμένοι στη βόρεια Συρία, ανοίγοντας τον δρόμο για την εισβολή του στρατού της Τουρκίας.

Οι πρώτες εικόνες

Οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν επίθεση στη βορειοανατολική Συρία με στόχο τον Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι. Ο αρχηγός του ISIS πυροδότησε το γιλέκο με εκρηκτικά που φορούσε και αυτοκτόνησε, όπως μετέδωσε το ABC. Ο διοικητής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι, έκανε λόγο σήμερα για "μια επιτυχημένη επιχείρηση" έπειτα από τη συνεργασία τους με τις ΗΠΑ, σε επίπεδο πληροφοριών. Στις πρώτες εικόνες φαίνεται ένας κρατήρας στο έδαφος, πιθανόν αποτέλεσμα της επιχείρησης, και ματωμένα, σκισμένα ρούχα.

Το τηλεοπτικό δίκτυο επικαλέστηκε ειδικό σε θέματα τρομοκρατίας, ο οποίος επεσήμανε ότι ιρακινές υπηρεσίες Πληροφοριών βοήθησαν στον εντοπισμό του αλ Μπαγκντάντι.

Ο διοικητής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι, έκανε λόγο σήμερα για “μια επιτυχημένη επιχείρηση” έπειτα από τη συνεργασία τους με τις ΗΠΑ σε επίπεδο πληροφοριών, μια προφανής αναφορά στις πληροφορίες για τον θάνατο του επικεφαλής του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι σε αμερικανική επιχείρηση στη Συρία.

“Μια ιστορική, επιτυχημένη επιχείρηση, αποτέλεσμα της συνεργασίας σε επίπεδο πληροφοριών με τις ΗΠΑ”, έγραψε ο Μάζλουμ Άμπντι στο Twitter, αν και δεν επιβεβαίωσε ξεκάθαρα τον θάνατο του αλ Μπανγκντάντι.

Στο μεταξύ το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε ότι Αμερικανοί κομάντος έπεσαν από ελικόπτερα στην επαρχία Ιντλίμπ της βορειοδυτικής Συρίας για να εξαπολύσουν επίθεση εναντίον τζιχαντιστών.

“Η επιχείρηση είχε στόχο υψηλόβαθμα στελέχη του ΙΚ”, εξήγησε το Παρατηρητήριο, κάνοντας λόγο για επιδρομή των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων κοντά στο χωριό Μπαρίσα στην επαρχία Ιντλίμπ.

Λίγο νωρίτερα η μη κυβερνητική οργάνωση είχε επισημάνει ότι οκτώ ελικόπτερα στοχοθέτησαν μετά τα μεσάνυκτα του Σαββάτου προς Κυριακή ένα σπίτι και ένα όχημα στα περίχωρα του χωριού Μπαρίσα, μια περιοχή όπου βρίσκονταν “ομάδες που υποστήριζαν το ΙΚ”.

“Τα πυρά είχαν στόχο ένα σπίτι και ένα όχημα στα περίχωρα του χωριού Μπαρίσα, όπου βρίσκονταν ομάδες που υποστήριζαν το ΙΚ”, επεσήμανε ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ράμι Άμπντελ Ραχμάν.

“Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ούτε να διαψεύσουμε την παρουσία του Μπαγκντάντι” στην περιοχή αυτή, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Άμπντελ Ράχμαν, την επιχείρηση διεξήγαγαν “πιθανόν” ελικόπτερα του διεθνούς συνασπισμού εναντίον των τζιχαντιστών, τον οποίο έχουν δημιουργήσει οι ΗΠΑ για να αντιμετωπίσουν το ΙΚ στη Συρία και το Ιράκ.

Το Παρατηρητήριο διευκρίνισε εξάλλου ότι εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της επιδρομής αυτής που διήρκησε δύο ώρες, ανάμεσά τους δύο γυναίκες και τουλάχιστον ένα παιδί.

Το σπίτι που πιστεύεται ότι ήταν ο βασικός στόχος δέχθηκε πυρά από αέρος προτού μέλη των ειδικών δυνάμεων του αμερικανικού στρατού κατέβουν από ελικόπτερα και εμπλακούν σε μάχες στο έδαφος, εξήγησε η ίδια πηγή.

#BREAKING: #ISIL's leader, Abubakr al-Baghdadi is killed in #Barisha, Northern #Idlib.It is possible that #Turkey gave info on his hideout in exchange for reducing tensions with #US over military operation in NE #Syria. #US Military sources believe that Turkey was protecting him! pic.twitter.com/HwFRBHugr0