Ο Ερντογάν άλλαξε γνώμη: Θα δω Πενς και Πομπέο - Δεν έχω αποφασίσει αν θα πάω στις ΗΠΑ

Μία περίπου ώρα μετά την τοποθέτησή του στο skynews ότι δεν θα δεχθεί να συναντήσει τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ που ταξιδεύουν στην Τουρκία για να διαπραγματευτούν εκεχειρία στη Συρία ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τα «γυρίζει».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το skynews και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στους Τούρκους δημοσιογράφους δήλωσε ότι θα συναντηθεί τόσο με τον αντιπρόεδρο Πενς, όσο και με τον ΥΠΕΞ Πομπέο.

Ερντογάν: «Εγώ θα μιλήσω μόνο με τον Τραμπ!»

Νωρίτερα μιλώντας στην απεσταλμένη του Sky News, Alex Crawford, ο Τούρκος πρόεδρος αποκάλυψε ότι δεν πρόκειται να συναντήσει ο ίδιος τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Μάικ Πενς και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, που με εντολή Τραμπ πάνε στην Άγκυρα προκειμένου να μεσολαβήσουν ανάμεσα σε Τούρκους και Κούρδους.

«Ο Τούρκος πρόεδρος είπε στο Sky News αποκλειστικά ότι ΔΕΝ θα συναντήσει την αμερικανική αντιπροσωπεία. Θα μιλήσει μόνο με τον Τραμπ. Πομπέο και Πενς θα συναντήσουν τους Τούρκους ομολόγους τους», έγραψε στο twitter η Alex Crawford.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο αναμένεται να συναντήσουν την Πέμπτη τους Τούρκους αξιωματούχους στην προσπάθεια να τους πείσουν να διαπραγματευθούν μια εκεχειρία.

«Δεν έχω αποφασίσει αν θα πάω στις ΗΠΑ τον ερχόμενο μήνα»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα, Τετάρτη, ότι θα αποφασίσει αν θα πραγματοποιήσει τη σχεδιαζόμενη για τον ερχόμενο μήνα επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες έπειτα από τις συναντήσεις που θα έχει με μια αμερικανική αντιπροσωπεία στην Τουρκία αυτή την εβδομάδα.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Κοινοβούλιο, ο Ερντογάν είπε πως θα επανεκτιμήσει την πραγματοποίηση του ταξιδιού επειδή «τα επιχειρήματα, οι διάλογοι, οι συζητήσεις που γίνονται στο Κογκρέσο σε ό,τι αφορά το πρόσωπό μου, την οικογένειά μου και τους φίλους μου υπουργούς συνιστούν πολύ μεγάλη έλλειψη σεβασμού» προς την τουρκική κυβέρνηση.

Ο Ερντογάν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον στις 13 Νοεμβρίου. Ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς αναμένεται στην Άγκυρα αύριο, Πέμπτη, για να συζητήσει την εισβολή της Τουρκίας στη βόρεια Συρία.

Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη, ο Ερντογάν χαρακτήρισε την κίνηση Αμερικανών εισαγγελέων να απαγγείλουν κατηγορίες σε βάρος της τράπεζας Halkbank της Τουρκίας για συμμετοχή σε κύκλωμα αποφυγής των κυρώσεων των ΗΠΑ στο Ιράν, ως «ένα παράνομο, άσχημο βήμα».

