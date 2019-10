Βαριές κυρώσεις στην Τουρκία επιβάλει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε ένα διάταγμα που εγκρίνει κυρώσεις εναντίον πρώην και νυν Τούρκων αξιωματούχων, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι θα αυξήσει τους δασμούς στις εισαγωγές τουρκικού χάλυβα σε 50%, ως απάντηση στη στρατιωτική επέμβαση της Άγκυρας κατά των Κούρδων στη Συρία.

«Υπογράφω ένα διάταγμα που επιτρέπει την επιβολή κυρώσεων εναντίον Τούρκων αξιωματούχων (...) και εναντίον οποιουδήποτε συνεισφέρει στις αποσταθεροποιητικές πράξεις της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία», δήλωσε ο Τραμπ, μιλώντας για «ισχυρές επιπλέον κυρώσεις». «Είμαι απόλυτα έτοιμος να καταστρέψω γρήγορα την τουρκική οικονομία εάν οι Τούρκοι ηγέτες συνεχίσουν αυτήν την επικίνδυνη και καταστρεπτική πορεία», πρόσθεσε. Παράλληλα ανακοίνωσε την αναστολή των εμπορικών διαπραγματεύσεων με την Άγκυρα.

«Η στρατιωτική επίθεση της Τουρκίας θέτει σε κίνδυνο αμάχους και απειλεί την ειρήνη, την ασφάλεια και την σταθερότητα στην περιοχή», είπε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος με ανακοίνωσή του». «Υπήρξα απολύτως σαφής με τον πρόεδρο Ερντογάν ότι οι ενέργειες της Τουρκίας επιταχύνουν μια ανθρωπιστική κρίση και δημιουργούν τις συνθήκες για πιθανά εγκλήματα πολέμου», πρόσθεσε.

Οι δασμοί επιστρέφουν στο επίπεδο πριν από την μείωσή τους τον Μάιο, διευκρίνισε ο ένοικος του Λευκού Οίκου. «Η Τουρκία πρέπει επίσης να θέσει σε προτεραιότητα την προστασία των αμάχων, ιδιαιτέρως των ευάλωτων εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων στη βορειοανατολική Συρία. Η αδιάκριτη στοχοθέτηση αμάχων, η καταστροφή μη στρατιωτικών υποδομών και η στοχοθέτηση εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων είναι απαράδεκτη». Παράλληλα ανακοίνωσε ότι τα αμερικανικά στρατεύματα που αποσύρθηκαν από τη βορειοανατολική Συρία θα αναπτυχθούν εκ νέου και θα παραμείνουν στην περιοχή για την παρακολούθηση της κατάστασης.

Στο στόχαστρο των αμερικανικών κυρώσεων βρίσκονται ιδίως τα υπουργεία και προσωπικά οι υπουργοί Ενέργειας, Άμυνας και Εσωτερικών της Τουρκίας, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και τον αμερικανό υπουργό Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν, ο οποίος μίλησε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο μαζί με τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς.

Ο Τραμπ απαίτησε από τον τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να «τερματίσει την εισβολή» των ένοπλων δυνάμεων της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία και να κηρύξει «άμεσα κατάπαυση του πυρός» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους, γνωστοποίησε ο αμερικανός αντιπρόεδρος Μάικ Πενς. Ο Τραμπ προέτρεψε κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξης τον Ερντογάν να αρχίσει «διαπραγματεύσεις με τις κουρδικές δυνάμεις στη Συρία», ανέφερε ο Πενς, ο οποίος διευκρίνισε ότι θα ταξιδέψει προσεχώς στην Τουρκία κατ’ εντολή του 45ου προέδρου των ΗΠΑ. «Ο πρόεδρος [Τραμπ] ήταν πολύ αυστηρός με τον πρόεδρο Ερντογάν», διαβεβαίωσε ο Πενς, ο οποίος έκανε δηλώσεις σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Οι ΗΠΑ δεν έδωσαν πράσινο φως στην Τουρκία να εισβάλει στη Συρία», είπε εξάλλου ο αμερικανός αντιπρόεδρος, καθώς ο Λευκός Οίκος δέχεται ολοένα σκληρότερες επικρίσεις για τον τρόπο που χειρίστηκε το ζήτημα και για το ότι αμερικανικές δυνάμεις που βρίσκονταν στην περιοχή επιχειρήσεων αναδιπλώθηκαν.

«Εάν συνεχιστεί η επιχείρηση της Τουρκίας, θα επιδεινωθεί μια ήδη πολύ σοβαρή και επεκτεινόμενη ανθρωπιστική κρίση, με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες», ανέφερε εξάλλου σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο. «Για να αποφύγει νέες κυρώσεις, που θα επιβληθούν εντός των ορίων του νέου προεδρικού διατάγματος αυτού, η Τουρκία πρέπει να τερματίσει αμέσως τη μονομερή επίθεσή της στη βορειοανατολική Συρία και να ξαναρχίσει διάλογο με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια» της περιοχής, προσθέτει ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο κείμενο αυτό.

Το αμερικανικό Κογκρέσο απειλεί από τη δική του πλευρά να καταρτίσει και να εγκρίνει πολύ πιο ευρείες κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας. Ο Μάικ Μακόλ, το κορυφαίο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος των Ρεπουμπλικάνων στην επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, έκρινε σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε το πολιτικό του γραφείο νωρίτερα ότι οι κυρώσεις που σχεδίασε η κυβέρνηση του Τραμπ δεν είναι «επαρκείς» ώστε «να τιμωρηθεί η Τουρκία για τις στυγερές παραβιάσεις» του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία.

Statement from President Donald J. Trump Regarding Turkey’s Actions in Northeast Syria pic.twitter.com/ZCQC7nzmME