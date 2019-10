Το σημάδι πριν την καταστροφή: Τι έκανε μοβ τον ουρανό στην Ιαπωνία

Ένα εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο, αλλά, παράλληλα, και τρομακτικό φαινόμενο αντίκρισαν οι Ιάπωνες την Παρασκευή -και ενώ περίμεναν τον τυφώνα Χαγκίμπις- καθώς ο ουρανός έγινε μοβ!

Οι φωτογραφίες, που κυκλοφόρησαν στο Twitter, είναι, πράγματι, μαγικές.

Το θέαμα, ωστόσο, προμήνυε τον ερχομό της καταστροφής...

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο μοβ ουρανός είναι ένδειξη ότι πλησιάζει σφοδρή κακοκαιρία η τυφώνας. Σε ορισμένες περιπτώσεις πάλι, ενδέχεται και να ακολουθεί.

Όπως σημείωσε συγκεκριμένα το CBS News, το φαινόμενο -που λέγεται σκέδαση- εμφανίζεται όταν τα μόρια και τα μικρά σωματίδια στην ατμόσφαιρα της Γης επηρεάζουν την κατεύθυνση του φωτός.

Οι μεγάλες καταιγίδες, σαν τους τυφώνες, απομακρύνουν τα μεγαλύτερα σωματίδια από την ατμόσφαιρα, κάνοντας τα χρώματα του ουρανού πιο ζωηρά.

Υπό κανονικές συνθήκες, στον ουρανό υπάρχουν μεγαλύτερα σωματίδια, τα οποία απορροφούν περισσότερο φως και διασκορπίζουν τα μήκη κύματος του φωτός πιο ομοιόμορφα, με αποτέλεσμα ο ουρανός να παίρνει απαλές αποχρώσεις.

Το φαινόμενο είχε εξηγήσει ο μετεωρολόγος Lauren Rautenkranz, όταν εντοπίστηκε και στη Φλόριντα, μετά τον τυφώνα Μάικλ, το 2018.

«Καθώς το ηλιακό φως φτάνει στη Γη, τα περισσότερα από τα χρώματα του φάσματος είναι σε θέση να φτάσουν στην επιφάνεια της γης χωρίς διακοπή. Αλλά τα βραχύτερα μήκη κύματος, όπως το μπλε και το μοβ, διασκορπίζονται προς πάσα κατεύθυνση, το φως αναπηδά από σωματίδιο σε σωματίδιο μέχρι, τελικά, να φτάσει στα μάτια μας», ήταν τα λόγια του.

Είχε σημειώσει, μάλιστα, το εξής: «Τα μάτια μας μπορούν να ανιχνεύσουν μόνο το μπλε, επειδή το βιολετί είναι το μικρότερο μήκος κύματος του χρωματικού φάσματος».

Πριν από μια μεγάλη καταιγίδα, ωστόσο, οι συνθήκες είναι ιδανικές, για να δούμε τον αλλόκοτο μοβ ουρανό, αφού στην ατμόσφαιρα υπάρχει υγρασία και τα σύννεφα βρίσκονται κοντά στο έδαφος.

