Κούρδοι: Η συμφωνία με τον Άσαντ έγινε μόνο για να προστατευθούν τα σύνορα

Ηγέτες των Κούρδων της Συρίας δήλωσαν πως η συμφωνία τους με τη Δαμασκό, που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση της Ρωσίας, επικεντρώνεται προς το παρόν στην ανάπτυξη στρατευμάτων κατά μήκος των συνόρων και οι δύο πλευρές θα μιλήσουν αργότερα για την πολιτική διευθέτηση.

Οκορυφαίος κούρδος πολιτικός Αλντάρ Τζελίλ δήλωσε πως αυτό «το επείγον μέτρο», το οποίο επιβλέπει η Ρωσία, σύμμαχος της συριακής κυβέρνησης, έχει στόχο να μπλοκάρει τουρκικές επιθέσεις στα σύνορα.

Στρατιώτες του συριακού στρατού ετοιμάζονται τώρα να εισέλθουν σε μεθοριακές πειροχές από την πόλη Μάνμπιτζ μέχρι την Ντέρικ, βάσει της συμφωνίας με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), αιχμή του δόρατος των οποίων είναι η πολιτοφυλακή YPG των Κούρδων της Συρίας και οι οποίες ελέγχουν τη βορειοανατολική Συρία.

«Αφού οι Αμερικανοί εγκατέλειψαν την περιοχή και έδωσαν το πράσινο φώς για την τουρκική επίθεση, υποχρεωθήκαμε να ερευνήσουμε μια άλλη επιλογή, η οποία είναι διεξαγωγή συνομιλιών με τη Δαμασκό και τη Μόσχα για να βρεθεί μια διέξοδος και να αποτραπούν αυτές οι τουρκικές επιθέσεις», δήλωσε ο ανώτερος κούρδος αξιωματούχος Μπαντράν Ζία Κουρντ.

«Αυτή είναι μια προκαταρκτική στρατιωτική συμφωνία. Οι πολιτικές πλευρές δεν συζητήθηκαν, αυτές θα συζητηθούν σε μετέπειτα στάδια».

Κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως μονάδες του συριακού στρατού εισήλθαν σήμερα στην πόλη Τελ Τάμερ της βορειοανατολικής Συρίας, περίπου 35 χιλιόμετρα από το σημείο στο οποίο επικεντρώνεται η τουρκική επίθεση.

«Η προτεραιότητα τώρα είναι να προστατευθεί η ασφάλεια τον συνόρων από τον τουρκικό κίνδυνο», δήλωσε ο Τζελίλ. «Βρισκόμαστε σε επαφή με την κυβέρνηση της Δαμασκού για να βρούμε κοινό έδαφος στο μέλλον».

Security forces loyal to the Syrian President Bashar al-Assad have entered Kurdish administered areas in northern #Syria, Tel Tamar — State-affiliated Sana reports. pic.twitter.com/u0ZXw2EYeM