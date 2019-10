Συμμαχία Κούρδων - Άσαντ: Μπαίνει στον πόλεμο ο Άσαντ. Γενικεύεται η σύρραξη στην Βόρεια Συρία

Γενικεύεται η σύρραξη στην Βόρεια Συρία. Η κυβέρνηση συμμάχησε με τους Κούρδους. Παρατάσσει ήδη τα στρατεύματα ο Άσαντ. Καταιγιστικές οι εξελίξεις.



Μπορεί οι Αμερικανοί να τους εγκατέλειψαν και να αποχωρούν από την Βόρεια Συρία για να αφήσουν τον Ερντογάν να κάνει επίθεση, ωστόσο φαίνεται πως οι Κούρδοι… δεν θα είναι εντελώς μόνοι.

