ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί με ισχυρές κυρώσεις την Τουρκία - «Είμαστε έτοιμοι»

Με "ισχυρές κυρώσεις" απειλεί την Τουρκία ο Ντόναλντ Τραμπ για την στρατιωτική της επιχείρηση στη Βορειοανατολική Συρία, δηλώνοντας ότι το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών σε μεγάλο βαθμό είναι έτοιμο, ενώ για το θέμα υπάρχει διακομματική συναίνεση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον στενό συνεργάτη του στο Κογκρέσο Ρεπουμπλικάνο Γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ, αλλά και την πλευρά των Δημοκρατικών για την επιβολή κυρώσεων. Σημειώνεται ότι ο Γκρέιαμ είχε διαφωνήσει με την απόφαση του Τραμπ για αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη ΒΑ Συρία.

"Aσχολούμαστε με τον Λίντσεϊ Γκρέιαμ, και πολλά μέλη του Κογκρέσου, συμπεριλαμβανομένων των Δημοκρατικών, για την επιβολή ισχυρών κυρώσεων στην Τουρκία. Το Υπουργείο Οικονομικών είναι έτοιμο, μπορεί να χρειαστεί πρόσθετη νομοθεσία. Υπάρχει μεγάλη συναίνεση για αυτό. Η Τουρκία ζήτησε να μην γίνει κάτι τέτοιο. Μείνετε συντονισμένοι!" ανέφερε χαρακτηριστικά στο Twitter ο αμερικανός πρόεδρος.

"Ας κρατήσουν οι Κούρδοι τα σύνορά τους. Εμείς τους βοηθήσαμε αρκετά" είχε δηλώσει πάντως λίγες ώρες πριν ο Ντόναλντ Τραμπ.

Oι ΗΠΑ προετοιμάζονται να αποσύρουν περίπου 1.000 στρατιώτες από τη βόρεια Συρία "όσο πιο γρήγορα και με ασφάλεια" δήλωσε από πλευράς του ο υπουργός Άμυνας Μαρκ Έσπερ, σε συνέντευξή του στο CBS.

Οι Κουρδικές δυνάμεις στην Συρία κάλεσαν το Σάββατο την Ουάσινγκτον "να αναλάβει τις ηθικές της ευθύνες" και "να τηρήσει τις υποσχέσεις της", την ώρα που οι ΗΠΑ κατηγορούνται ότι εγκατέλειψαν τους Κούρδους συμμάχους τους αποσύροντας τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις και επιτρέποντας την έναρξη της τουρκικής επίθεσης.

