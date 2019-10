Στενός συνεργάτης Ερντογάν για Συρία: Όπως κάναμε το 1974 στην Κύπρο

Ο "κινητήρας" του Ισλαμικού κόσμου είναι η Τουρκία, ο τουρκικός στρατός είναι ο τελευταίος στρατός του Ισλάμ, προχωρούμε στην εισβολή στη Συρία παρά τις αντιρρήσεις των Αμερικανών και των Ρώσων, όπως κάναμε το 1974 στην Κύπρο. Σήμερα είμαστε πιο ισχυροί», αναφέρει ο Emrullah Isler, στενός συνεργάτης του Ερντογάν.

«Αυτός ο τύπος είναι απολογητής του ISIS», και είπε πως, «το ISIS σκοτώνει αλλά δεν βασανίζει». Υπήρξε ειδικός απεσταλμένος του Ερντογάν στη Λιβυή, όπου συντόνισε του τζιχαντιζτές και ισλαμικές ομάδες», έγραψε στο προσωπικό του λογαριασμό στο twitter o Τούρκος δημοσιογράφος, Αμπντουλάχ Μποζκούρτ.

The engine of the Islamic world is #Turkey, Turkish army is the last army of Islam, we are engaging our offensive in #Syria despite Americans and Russians, we did #Cyprus operation in 1974, today we're more powerful, says Emrullah Isler, #Erdogan's close confidante. pic.twitter.com/LFcsiD5hcG