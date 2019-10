Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο New Hampshire των ΗΠΑ. Πληροφορίες για πολλούς τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία του Πέλχαμ των ΗΠΑ, αφού υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς σε εκκλησία.



Σύμφωνα με αναφορές από αυτόπτες μάρτυρες πολλοί άνθρωποι στο Πέλχαμ έχουν τραυματιστεί, ενώ ακόμα δεν είναι γνωστό εάν υπάρχουν νεκροί.

Video from Pelham, NH scene. A number of ambulances, state, and local police pic.twitter.com/uyQ2cOeoT0