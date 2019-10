Στον πρωθυπουργό της Αιθιοπίας το Νόμπελ Ειρήνης 2019

Το Νόμπελ Ειρήνης 2019 απονεμήθηκε στον πρωθυπουργό της Αιθιοπίας Άμπι Αχμεντ.

Στα φαβορί ήταν και ο Πάπας Φραγκίσκος αλλά και η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν, η οποία δοκιμάστηκε όσο κανένας άλλος πρωθυπουργός στη χώρα, καθώς κλήθηκε να διαχειριστεί τη χειρότερη τρομοκρατική επίθεση στη σύγχρονη ιστορία της Νέας Ζηλανδίας.

Το Νόμπελ Ειρήνης είχε πάρει και ένας άλλος πρώην πρόεδρος ο Τζίμι Κάρτερ το 2002. Επίσης η Μαλάλα Γιουσαφζάι το 2014, η ΕΕ το 2012, ο ΟΗΕ και ο γ.γ. του Κόφι Ανάν το 2001.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B